В Артёме мужчина избил детей своей сожительницы

Своего пасынка он ударил уже не в первый раз

В городе Артёме Приморского края местный житель избил своих детей. Он был в состоянии алкогольного опьянения. Правоохранители завели на злоумышленника уголовное дело. Раньше его уже привлекали к ответственности за причинение побоев пасынку, но расследование прекратилось.

В дежурную часть отдела МВД России по Артёму поступило сообщение от 35-летней местной жительницы. По словам женщины, гражданский супруг причинил телесные повреждения её несовершеннолетним детям. Стражи правопорядка выяснили, что 37-летний мужчина, выпив спиртное, побил четырёхлетнюю девочку и её 14-летнего брата, который встал на защиту маленькой сестры.

В отделе дознания правоохранители возбудили уголовные дела по статьям «Побои» и «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». Как сообщает пресс-служба управления МВД России по Приморскому краю, злоумышленника уже привлекали к ответственности за то, что он избивал сына своей сожительницы. Однако в декабре 2016 года уголовное дело в отношении него прекратили в суде за примирением сторон.

Как писало РИА «Восток-Медиа», в России намерены декриминализировать побои в отношении близких родственников. Активисты федеральных и региональных движений в защиту прав женщин и детей думают, что после принятия проект даст «зелёный свет» такому явлению, как домашнее насилие. По мнению общественников, в подавляющем большинстве случаев жертвами окажутся жёны, маленькие дети, а также престарелые члены семьи, которые не способны защитить себя. Депутаты и правоохранители, напротив, считают, что в случае принятия поправок к статье «Побои» нарушителей будет проще привлечь к ответственности.

