Жителям села Тигрового в Приморье помогут с дровами

В Приморье жители села Тигрового получат адресную помощь в приобретении дров. Населению предоставят лесосеку и транспорт для доставки. По информации краевого департамента лесного хозяйства, специалисты договорились с арендатором участка ООО «Восход ДВ» обеспечить древесиной местное население. Помощь люди получат по спискам, которые предоставила администрация Партизанского городского округа.

«Арендатор готов также рассмотреть возможность отказа от аренды лесных кварталов, наиболее близко расположенных к селу Тигровое, дав этим возможность местным жителям в будущем самостоятельно заготавливать древесину для собственных нужд», — рассказал заместитель директора департамента Валентин Карпенко.

По его словам, в конце 2015 — начале 2016 года ООО «Восход ДВ» предоставило селянам право заготавливать древесину собственными силами на лесосеках, которые были ближе всего к селу. Это и послужило причиной дальнейших запретов и жалоб.

«Как следствие, через небольшой промежуток времени граждане стали рубить деревья, не разрешённые к вырубке, после чего руководство ООО «Восход ДВ» запретило селянам находиться на арендуемом участке леса. Но, несмотря на это, арендатор готов предоставить максимально ближайшую к селу лесосеку, для заготовки местными жителями древесины, но под полную ответственность администрации поселения», — объяснил Валентин Карпенко.

В конце прошлого года арендатор обеспечил дровами 16 семей по 10 кубических метров на двор. Продавал он её ниже себестоимости — по цене 600 рублей за один квадратный метр. Как сообщает пресс-служба администрации Приморья, губернатор продолжает держать ситуацию на контроле.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало, что жители Тигрового обратились в администрацию края и пожаловались на то, что им продают дрова по завышенным ценам. Заготавливать их самим очень проблематично: деляны, отведённые для этого, находятся слишком далеко, и добраться до них зимой практически невозможно.