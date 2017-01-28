Сегодня суббота, 28 января 2017 года, 16:02
Юрий Берсенев: приморский лосось остался без защиты
Юрий Берсенев: приморский лосось остался без защиты
В Приморье представители КНДР и Южной Кореи праздновали вместе
В Приморье представители КНДР и Южной Кореи праздновали вместе
Население Хабаровского края продолжает сокращаться
Население Хабаровского края продолжает сокращаться
В Хабаровске гимназию № 5 вновь оккупировали родители первоклашек
В Хабаровске гимназию № 5 вновь оккупировали родители первоклашек
На выходных приморцы встретятся с главным российским Дедом Морозом
На выходных приморцы встретятся с главным российским Дедом Морозом
Регионы:


Популярное
вчера, 18:00
Здание бывшего аэропорта Приморья примет в 2017 году 8 выставок
вчера, 18:15
Мучители кита в Хабаровском крае издевались и над гусями-сухоносами
вчера, 18:44
Во Владивостоке практикуют лечение новорождённых осьминожками
сегодня, 09:06
С начала года на дальневосточной таможне задержали 770 автомобилей
вчера, 16:40
Для сноса самостроя у дома Элеоноры Прей нашли подрядчика
сегодня, 10:35
В Уссурийске местные жители зарезали таксиста
вчера, 16:15
Пенсионерам Хабаровского края увеличат страховые выплаты с 1 февраля
вчера, 17:22
Улицу Русскую во Владивостоке приводят в порядок холодным асфальтом
вчера, 17:46
Геи и лесбиянки Южно-Сахалинска хотят выйти на парад
вчера, 16:35
Холодный асфальт Советской Гавани неприятно удивил экспертов

Обсуждаемое
сегодня, 09:06
14

С начала года на дальневосточной таможне задержали 770 автомобилей
вчера, 17:22
2

Улицу Русскую во Владивостоке приводят в порядок холодным асфальтом
сегодня, 12:20
2

Население Хабаровского края продолжает сокращаться
вчера, 18:44
1

Во Владивостоке практикуют лечение новорождённых осьминожками
сегодня, 00:04
1

Перепись населения России станет в три раза дороже
сегодня, 00:08
1

На юге России начнет работу двухэтажная "Ласточка"
сегодня, 13:50
1

Житель Артёма "заложил" бомбу в помещении местной ТЭЦ
вчера, 17:35
В Хабаровском крае закон о военной службе за год нарушили 144 раза
вчера, 17:55
Оленеводам Хабаровского края выделили больше двух миллионов
вчера, 18:15
Мучители кита в Хабаровском крае издевались и над гусями-сухоносами
Народный топ новостей

Гость
Алла Кузнецова: наша проблема — ранняя диагностика "инклюзивных" детей вчера, 13:35
Алла Кузнецова: наша проблема — ранняя диагностика "инклюзивных" детей
Александр Рушкин: сфера ЖКХ на объектах Минобороны будет под контролем 17.01.2017
Александр Рушкин: сфера ЖКХ на объектах Минобороны будет под контролем

Актуально
Руководитель Росрыболовства поздравил Германа Зверева с назначением вчера, 09:42
Руководитель Росрыболовства поздравил Германа Зверева с назначением
Новый год – новые условия лизинга! 23.01.2017
Новый год – новые условия лизинга!
В Приморье прибыла первая партия консервов с рыбокомбината "Островной" 16.01.2017
В Приморье прибыла первая партия консервов с рыбокомбината "Островной"


Опрос

Год экологии – 2017: что можно сделать в Приморье?


Вы можете выбрать несколько вариантов ответа

Всего проголосовало: 769



Система Orphus

Юрий Берсенев: приморский лосось остался без защиты

Юрий Берсенев: приморский лосось остался без защиты
Заказники, охранявшие острова и зелёную зону Владивостока, "самоликвидировались"
18 минут назад
Экология | Приморский край
Версия для печати
Понравилось: 0

Фото: pixabay.com

Имеющиеся в Приморье особо охраняемые природные территории (ООПТ) не обеспечивают сохранения уникального биоразнообразия региона, считает член Общества изучения Амурского края кандидат геолого-минералогических наук Юрий Берсенев. Учёный накануне выступил с докладом во Владивостоке на конференции памяти Бориса Преображенского, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Несмотря на появление в крае новых нацпарков, ряд других необходимых охраняемых территорий (в их числе – природные парки «Солнечные горы» и «Южно-Приморский» для сохранения женьшеня и развития туризма) не созданы до сих пор. Другие ООПТ де-факто исчезли.

“Комплексный заказник «Островной», включавший Русский, Попова, Рейнеке, Рикорда и другие острова залива Петра Великого, был создан в 1956 году, заказник «Владивостокский», занимавший всю зелёную зону города, – в 1967-м. Сегодня их не существует, хотя решений о ликвидации не принималось, – заявил Юрий Берсенев. А планы Восточной нефтехимической компании по строительству морского терминала несут угрозу ещё одному заказнику – «Залив Восток»”.

По словам Берсенева, власти Приморья не принимают необходимых мер к сохранению лососёвых: ихтиологические заказники не созданы, охранная зона нерестилищ не утверждена, нерестовые реки попали в зону рубки лесов.

“Вопрос создания ихтиозаказников в бассейнах рек Кабанья, Ахами, Пея, Пойма на севере Приморья требует незамедлительного решения. В Хабаровском крае уже действует шесть таких заказников”, – подчеркнул эколог.

1-я экологическая конференция памяти Бориса Преображенского – выдающегося дальневосточного геолога, географа, эколога (1937 – 2016) – прошла в Биолого-почвенном институте ДВО РАН. В ней приняли участие учёные, эксперты, общественники. Подняты наиболее острые вопросы: перевалка угля в портах, вырубка лесов, точечная застройка, загрязнение бухты Новик и другие.

 
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 902 554 54 54
 

Комментарии


Ваше сообщение:
Введите код с картинки:   
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.


Lentainform

Новости по теме

© 2001–2017 ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
Региональное информационное агентство "Восток-Медиа"
Редакция в Приморском крае: 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 30, 10 этаж. Тел.: +7 (423) 260-61-97, e-mail: agency@vostokmedia.com
Редакция в Хабаровском крае: 680063, г. Хабаровск, ул. П. Комарова, 3а, офис 403. Тел.: +7 (4212) 45-30-53, e-mail: habnews@vostokmedia.com
Рекламный отдел: +7 (423) 260-61-99, e-mail: info@vostokmedia.com, reklama@vostokmedia.com

Свидетельства о регистрации средств массовой информации:
ИА «Восток-Медиа» - ИА № ФС77-52802 от 08.02.2013 г., выдано Роскомнадзором.
Сетевое издание «Восток-Медиа» - Эл № ФС77-61690 от 01.05.2015 г., выдано Роскомнадзором.

Рейтинг@Mail.ru