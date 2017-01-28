Юрий Берсенев: приморский лосось остался без защиты

Имеющиеся в Приморье особо охраняемые природные территории (ООПТ) не обеспечивают сохранения уникального биоразнообразия региона, считает член Общества изучения Амурского края кандидат геолого-минералогических наук Юрий Берсенев. Учёный накануне выступил с докладом во Владивостоке на конференции памяти Бориса Преображенского, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Несмотря на появление в крае новых нацпарков, ряд других необходимых охраняемых территорий (в их числе – природные парки «Солнечные горы» и «Южно-Приморский» для сохранения женьшеня и развития туризма) не созданы до сих пор. Другие ООПТ де-факто исчезли.

“Комплексный заказник «Островной», включавший Русский, Попова, Рейнеке, Рикорда и другие острова залива Петра Великого, был создан в 1956 году, заказник «Владивостокский», занимавший всю зелёную зону города, – в 1967-м. Сегодня их не существует, хотя решений о ликвидации не принималось, – заявил Юрий Берсенев. А планы Восточной нефтехимической компании по строительству морского терминала несут угрозу ещё одному заказнику – «Залив Восток»”.

По словам Берсенева, власти Приморья не принимают необходимых мер к сохранению лососёвых: ихтиологические заказники не созданы, охранная зона нерестилищ не утверждена, нерестовые реки попали в зону рубки лесов.

“Вопрос создания ихтиозаказников в бассейнах рек Кабанья, Ахами, Пея, Пойма на севере Приморья требует незамедлительного решения. В Хабаровском крае уже действует шесть таких заказников”, – подчеркнул эколог.

1-я экологическая конференция памяти Бориса Преображенского – выдающегося дальневосточного геолога, географа, эколога (1937 – 2016) – прошла в Биолого-почвенном институте ДВО РАН. В ней приняли участие учёные, эксперты, общественники. Подняты наиболее острые вопросы: перевалка угля в портах, вырубка лесов, точечная застройка, загрязнение бухты Новик и другие.