Житель Артёма "заложил" бомбу в помещении местной ТЭЦ

Сегодня суббота, 28 января 2017 года, 13:51
Население Хабаровского края продолжает сокращаться
Население Хабаровского края продолжает сокращаться
В Хабаровске гимназию № 5 вновь оккупировали родители первоклашек
В Хабаровске гимназию № 5 вновь оккупировали родители первоклашек
На выходных приморцы встретятся с главным российским Дедом Морозом
На выходных приморцы встретятся с главным российским Дедом Морозом
Михаил Ташматов в скором времени оставит спасателей Хабаровского края
Михаил Ташматов в скором времени оставит спасателей Хабаровского края
В боевой состав ТОФ вернулась подводная лодка "Комсомольск-на-Амуре"
В боевой состав ТОФ вернулась подводная лодка "Комсомольск-на-Амуре"
Регионы:


Популярное
вчера, 15:24
В роддоме Владивостока появился на свет ребёнок-гигант
вчера, 14:48
Эра "краш-теста": дальневосточный автобизнес снова попал под удар
вчера, 14:59
Дело Виктора Коэна получило неожиданное продолжение
вчера, 14:19
Стали известны подробности трагедии на Моргородке во Владивостоке
вчера, 18:00
Здание бывшего аэропорта Приморья примет в 2017 году 8 выставок
вчера, 14:02
Ночью во Владивостоке загорелся детский сад
вчера, 18:44
Во Владивостоке практикуют лечение новорождённых осьминожками
вчера, 18:15
Мучители кита в Хабаровском крае издевались и над гусями-сухоносами
вчера, 15:35
В боевой состав ТОФ вернулась подводная лодка "Комсомольск-на-Амуре"
вчера, 14:55
В Хабаровске полицейские нашли и ликвидировали наркопритон

Обсуждаемое
вчера, 14:48
29

Эра "краш-теста": дальневосточный автобизнес снова попал под удар
сегодня, 09:06
13

С начала года на дальневосточной таможне задержали 770 автомобилей
вчера, 15:24
4

В роддоме Владивостока появился на свет ребёнок-гигант
вчера, 14:02
3

Ночью во Владивостоке загорелся детский сад
вчера, 17:22
2

Улицу Русскую во Владивостоке приводят в порядок холодным асфальтом
вчера, 14:15
2

Жители Амуркабеля в Хабаровске всё ещё надеются вернуть 86-ю маршрутку
вчера, 15:15
2

Мэрия Хабаровска вернётся к трамвайным проблемам на улице Шеронова
вчера, 14:38
2

Директора департамента лесного хозяйства направили в Тигровый
вчера, 18:44
1

Во Владивостоке практикуют лечение новорождённых осьминожками
сегодня, 00:04
1

Перепись населения России станет в три раза дороже
Народный топ новостей

Гость
Алла Кузнецова: наша проблема — ранняя диагностика "инклюзивных" детей вчера, 13:35
Алла Кузнецова: наша проблема — ранняя диагностика "инклюзивных" детей
Александр Рушкин: сфера ЖКХ на объектах Минобороны будет под контролем 17.01.2017
Александр Рушкин: сфера ЖКХ на объектах Минобороны будет под контролем

Актуально
Руководитель Росрыболовства поздравил Германа Зверева с назначением вчера, 09:42
Руководитель Росрыболовства поздравил Германа Зверева с назначением
Новый год – новые условия лизинга! 23.01.2017
Новый год – новые условия лизинга!
В Приморье прибыла первая партия консервов с рыбокомбината "Островной" 16.01.2017
В Приморье прибыла первая партия консервов с рыбокомбината "Островной"


Опрос

Год экологии – 2017: что можно сделать в Приморье?


Вы можете выбрать несколько вариантов ответа

Всего проголосовало: 766



Система Orphus

Житель Артёма "заложил" бомбу в помещении местной ТЭЦ

Житель Артёма "заложил" бомбу в помещении местной ТЭЦ
"Шутник" был в состоянии алкогольного опьянения
только что
Общество | Приморский край
Версия для печати
Понравилось: 0

Фото: РИА "Восток-Медиа"

В Артёме полицейским позвонили и сообщили, что на городской ТЭЦ кто-то заложил бомбу. Правоохранители эвакуировали персонал и проверили все помещения, но взрывчатку не нашли. Оказалось, что местный житель выпил спиртное и решил похулиганить.

После звонка на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа отдела полиции, кинологи со служебной собакой, сотрудники ФСБ, МЧС, врачи скорой медицинской помощи. Территорию оцепили, из здания вывели всех людей. Когда выяснилось, что никакого взрывного устройства в помещениях нет, стражи правопорядка начали искать того, кто сообщил им заведомо ложную информацию о случившемся.

Подозреваемый 25-летний житель Артёма находился в состоянии алкогольного опьянения. В отделе полиции он признался в содеянном и рассказал, что сделал звонок из хулиганских побуждений. Как сообщает пресс-служба ОМВД России по городу Артёму, молодой человек стал фигурантом уголовного дела. Ему грозит штраф в размере до 200 тысяч рублей или лишение свободы на срок до трёх лет. Кроме того, подозреваемому, если его вина будет доказана, придётся возместить затраты государства на выезд экстренных служб на ложное происшествие.

За подобное нарушение наказали жителя Тынды. Как писало РИА «Восток-Медиа», мужчине назначили год лишения свободы и исправительные работы. На скамье подсудимых он полностью признал свою вину и раскаялся. Свой поступок виновный объяснил желанием проверить реакцию полиции.

 
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 902 554 54 54
 

Комментарии


Ваше сообщение:
Введите код с картинки:   
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.


Lentainform

Новости по теме

© 2001–2017 ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
Региональное информационное агентство "Восток-Медиа"
Редакция в Приморском крае: 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 30, 10 этаж. Тел.: +7 (423) 260-61-97, e-mail: agency@vostokmedia.com
Редакция в Хабаровском крае: 680063, г. Хабаровск, ул. П. Комарова, 3а, офис 403. Тел.: +7 (4212) 45-30-53, e-mail: habnews@vostokmedia.com
Рекламный отдел: +7 (423) 260-61-99, e-mail: info@vostokmedia.com, reklama@vostokmedia.com

Свидетельства о регистрации средств массовой информации:
ИА «Восток-Медиа» - ИА № ФС77-52802 от 08.02.2013 г., выдано Роскомнадзором.
Сетевое издание «Восток-Медиа» - Эл № ФС77-61690 от 01.05.2015 г., выдано Роскомнадзором.

Рейтинг@Mail.ru