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Закон о новых визах в свободном порту Владивосток одобрили в Госдуме

Закон о новых визах в свободном порту Владивосток одобрили в Госдуме
В Минвостокразвития рассчитывают, что документ примут уже в марте
только что
Общество | Приморский край
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Фото: pixabay.com

Госдума приняла в первом чтении закон об упрощённом визовом режиме в свободном порту Владивосток. Проект одобрило подавляющее большинство: за него проголосовали 407 депутатов.

«Госдума предложила правительству России рассмотреть вопрос о расширении перечня территорий, относящихся к зоне действия порто-франко. О такой возможности впервые сказал президент России на прошедшем втором Восточном экономическом форуме, — рассказал глава Минвостокразвития России Александр Галушка. — На все новые территории можно будет въехать по электронной визе. Единственное дополнительное условие — наличие пункта пропуска через государственную границу, открытого для пассажирского движения. Как только будут открываться соответствующие пункты пропуска, у иностранного гражданина будет появляться возможность осуществить через них въезд в соответствующий регион».

Как сообщает пресс-служба министерства по развитию Дальнего Востока, в ведомстве рассчитывают на оперативное рассмотрение законопроекта и надеются, что его примут в марте этого года. Тогда им смогут воспользоваться инвесторы, прибывающие на третий Восточный экономический форум.

Как писало РИА «Восток-Медиа», в соответствии с проектом граждане, прибывающие в свободный порт Владивосток, получат возможность оформления однократной восьмидневной въездной визы по упрощённой схеме — в форме электронного документа. Он действует в течение 30 дней с даты оформления с разрешённым сроком пребывания в России до 8 суток. Чтобы его получить, нужно не позже чем за четверо суток до предполагаемой даты въезда заполнить на сайте МИД России заявление в электронной форме. Новый визовый режим будет действовать в Приморье, Хабаровском крае, Сахалинской области, Чукотке и Камчатке. При этом иностранцы смогут передвигаться только в том регионе, где пересекли границу.

 
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