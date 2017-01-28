Сегодня "Слован" попытается вырвать победу у приморского "Адмирала"

В последней домашней игре регулярного чемпионата КХЛ 2016/17 владивостокский «Адмирал» постарается вырвать победу у «Слована». Предыдущая игра двух команд закончилась в пользу братиславского клуба, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на пресс-службу хоккейного клуба.

Сегодня, 28 января, в заключительном домашнем матче регулярного чемпионата «Адмирал» сыграет с братиславским «Слованом». Игра начнётся в 17:00.

В сезоне 2013-2014 команды встречались дважды. Оба раза дальневосточники победили с общим счётом 9:2. Во Владивостоке был зафиксирован счёт 3:1, в Братиславе – 6:1. В сезоне 2014-2015 команды встретились лишь один раз. Тогда «Слован» одержал победу над «Адмиралом» – 4:1.

В прошлом чемпионате команды обменялись зеркальными выездными победами - 3:1.

В текущем чемпионате, три недели назад, команды встречались в Братиславе, где хозяева победили со счётом 3:2, забросив победную шайбу за 38 секунд до сирены. Команда намерена обыграть «Адмирал» и в этот раз.

«На выезде делаем всё возможное, чтобы быть в плей-офф. Домашняя серия помогла нам улучшить положение в чемпионате. Мы воспользовались этим. Теперь ещё четыре сложных матча с клубами, которые также борются за плей-офф», - прокомментировал нападающий «Слована» Джонатан Чичу.



