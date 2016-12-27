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Жену и товарища директора ХК "Адмирал" поместили в СИЗО

Жену и товарища директора ХК "Адмирал" поместили в СИЗО
Сам Илья Митькин находится в реанимации - источник
час назад
Закон | Приморский край
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Фото: leninsky.prm.sudrf.ru

«Главного вертолётчика» Приморья Алексея Авершина и Марину Свиридову поместили в СИЗО, сообщает РИА «Восток-Медиа». Такую информацию предоставил Ленинский районный суд. А следственное управление Следственного комитета по Приморскому краю пока отказывается комментировать ситуацию. 

Информация о задержании медиапредпринимателя Марины Свиридовой – супруги известного политтехнолога, президента хоккейного клуба «Адмирал» Ильи Митькина, а также председателя краевого Союза горнопромышленников Алексея Авершина сегодня получила подтверждение. В Ленинском районном суде Владивостока прошло заседание, на котором рассматривался вопрос о мере пресечения для обоих задержанных. Как рассказали корреспонденту РИА «Восток-Медиа» в судебных инстанциях, Свиридову и Авершина поместили в следственный изолятор на два месяца. «Они являются подозреваемыми по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса. Представитель следствия просил о заключении их под стражу, его ходатайство удовлетворили», - сообщили в суде.

Эта статья звучит как «Мошенничество, совершённое организованной группой либо в особо крупном размере». По ней фигуранты дела могут «загреметь» на десять лет и получить штраф в сумме до миллиона рублей. Стоит отметить, что в совершении такого же преступления подозревается заместитель губернатора Приморья Сергей Сидоренко. Его задержали силовики на прошлой неделе.

По информации источников РИА «Восток-Медиа», сам Илья Митькин сейчас находится в реанимации одной из клиник Москвы. Диагноз уточняется. 

РИА «Восток-Медиа» ранее сообщало о том, что, по неофициальной информации, в минувшую субботу силовики задержали председателя Союза горнопромышленников Приморского края Алексея Авершина и жену руководителя хоккейного клуба «Адмирал» Ильи Митькина (Спокойнова) — Марину Свиридову. Представители правоохранительных органов пока не дали никаких комментариев по данному поводу, пообещав предоставить информацию позже. Сам Илья Митькин сообщил, что считает свою жену ни в чём не виновной.

 
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