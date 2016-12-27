На Тигровой сопке Владивостока постановили снести ещё один самострой

Сегодня стало известно о судебном решении относительно трёхэтажной постройки в районе жилых домов № 29 и 29-б на улице Посьетской. Фрунзенский суд Владивостока признал постройку самовольной и подлежащей сносу.

Инспекторы регионального стройнадзора рассказали, что на незаконную стройку неоднократно жаловались жители соседних домов, а также работники детского сада № 4, расположенного неподалёку. По их словам, самострой представляет реальную угрозу безопасности и здоровью детей из-за возможного обрушения конструкций подпорной стены.

В ходе проверок выяснилось, что коттедж построил для себя один из жителей Владивостока, не озаботившись ни проектом, ни разрешением на строительство, ни заключением госэкспертизы и государственного строительного надзора. Специалисты обнаружили грубейшие нарушения норм градостроительного законодательства.

Беспечный застройщик возвёл свой замок высотой не менее 12 метров и общей площадью 1200 квадратных метров прямо на конструкциях существующей подпорной стены в районе жилых домов № 29 и 29-б на улице Посьетской. Кроме коттеджа, он самовольно возвёл две монолитные подпорные стены со стороны дома № 36 на улице Посьетской и проложил подъездную дорогу к объекту.

Предписания и штрафы не возымели действия на владельца постройки – и тогда инспекторы стройнадзора обратились в суд. Экспертизы и рассмотрение дела тянулись год. В итоге 22 декабря суд постановил признать сооружение самовольным и демонтировать его за счёт застройщика.

Ранее РИА «Восток-Медиа» рассказывало ещё об одной остановленной стройке на улице Тигровой. По некоторым данным, недостроенное здание принадлежит бывшему мэру Владивостока Владимиру Николаеву.