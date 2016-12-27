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Во Владивостоке стали меньше жаловаться на проблемы ЖКХ

Во Владивостоке стали меньше жаловаться на проблемы ЖКХ
Работа с обращениями граждан – один из приоритетов в работе администрации
полчаса назад
Общество | Приморский край
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Фото: vlc.ru

Жители Владивостока продолжают активно участвовать в обустройстве города. Об этом наглядно свидетельствует статистика обращений граждан в администрацию столицы Приморья. В течение прошедшего периода 2016 года (по 22 декабря) с различными просьбами, заявлениями и предложениями в администрацию Владивостока обратилось 23 682 человека с 28 815 вопросами.

Почти половина обращений решена положительно, с принятием необходимых мер. В других ситуациях служащие предоставили горожанам исчерпывающие ответы разъяснительного характера.

Для сравнения: в 2009 году (это первый полный год работы Игоря Пушкарёва в должности главы Владивостока) в администрацию города обратилось всего 14 805 граждан. Эта сравнительная статистика не только убедительно свидетельствует о повышении доверия горожан к действиям специалистов мэрии, но и подтверждает результативность совместных действий по улучшению качества жизни Владивостока и жителей города, полагают в муниципалитете.

Как сообщила начальник управления по работе с обращениями граждан администрации Владивостока Анна Нетай, такая активность жителей города обусловлена желанием участвовать в обсуждении и реализации различных направлений по улучшению городской инфраструктуры.

Руководители и специалисты администрации Владивостока активно помогают гражданам в решении их насущных проблем. Это содержание жилищно-коммунального хозяйства, обеспечение местами в детских садах, выделение земельных участков многодетным семьям, предоставление жилья малоимущим и другие важные вопросы.

При этом впервые за последние восемь лет на первое место вышли обращения по вопросам экономики, хозяйственной деятельности, благоустройства и сохранности автомобильных дорог, градостроительства и архитектуры – таковых оказалось 12 446. Вдвое увеличилось и количество обращений с вопросами размещения на территории города торговых точек. Это подтверждает, что именно экономика становится для многих инициативных владивостокцев самым приоритетным направлением развития города. 

А вот безоговорочно лидировавшие до нынешнего года обращения с проблемами жилищно-коммунальной сферы переместились на второе место (10 569), что можно объяснить как большим объёмом проведённого в последние годы капитального ремонта жилого фонда Владивостока, так и результативной работой муниципальной школы «Управдом».

В первую пятёрку по количеству обращений в администрацию Владивостока по итогам 2016 года вошли также вопросы социальной сферы (2 448), раздела «Государство, общество, политика» (2 039) и обороны, безопасности, соблюдения законности (1 313).

Работа с обращениями граждан в администрации Владивостока не заканчивается только своевременным предоставлением ответа заявителю. Глава города Владивостока Игорь Пушкарёв поставил задачу полного снижения количества повторных обращений по одному и тому же вопросу. Это требует от специалистов мэрии оперативного практического исполнения заявок горожан и комплексного решения поставленных в обращениях проблем.

В результате в 2016 году количество повторных обращений граждан в администрацию Владивостока уменьшилось по сравнению с 2012 годом сразу в 40 раз и составило всего 44 единицы.

Вдумчивая и эффективная работа с обращениями граждан – одно из главных направлений работы специалистов администрации Владивостока, констатируют в администрации.

 
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