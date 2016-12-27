Приморцам разрешат покупать только парфюмерию и стекломой

С начала этой недели в Приморье запрещена продажа непищевой продукции с содержанием этилового спирта, сообщает РИА «Восток-Медиа». Мера – временная: уже через месяц ограничения снимут.

В Приморье на месяц запретили продажу непищевой спиртосодержащей продукции. Об этом сообщили специалисты краевого департамента лицензирования и торговли. Этот запрет касается не только Приморского края – 26 января он введён во всех регионах страны. После волны «боярышниковых» отравлений в Иркутской области власти решили не рисковать и ввести подобные ограничения.

«Продажу непищевой продукции с содержанием спирта более 25 % приостанавливают на 30 суток. Исключение сделано для парфюмерии и стеклоомывающих жидкостей», - сообщили в пресс-службе краевой администрации. Нарушителям запрета грозит штраф. Его сумма может доходить до сорока тысяч рублей с конфискацией запрещённой к продаже продукции.

Так что любителям алкогольных суррогатов придётся пить или банальный «стекломой», или разные одеколоны. Впрочем, с последними в Приморье проблем как раз нет. РИА «Восток-Медиа» ранее писало о том, что одним из наиболее распространённых заменителей алкоголя в крае являются косметические лосьоны «двойного назначения». Так что 75-градусные жидкости «для удаления веснушек» явно никуда не денутся.