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Приморцам разрешат покупать только парфюмерию и стекломой

Приморцам разрешат покупать только парфюмерию и стекломой
В крае начал действовать запрет на продажу спиртосодержащих непищевых жидкостей
сегодня, 19:50
Закон | Приморский край
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Фото: arhivach.org

С начала этой недели в Приморье запрещена продажа непищевой продукции с содержанием этилового спирта, сообщает РИА «Восток-Медиа». Мера – временная: уже через месяц ограничения снимут.

В Приморье на месяц запретили продажу непищевой спиртосодержащей продукции. Об этом сообщили специалисты краевого департамента лицензирования и торговли. Этот запрет касается не только Приморского края – 26 января он введён во всех регионах страны. После волны «боярышниковых» отравлений в Иркутской области власти решили не рисковать и ввести подобные ограничения.

«Продажу непищевой продукции с содержанием спирта более 25 % приостанавливают на 30 суток. Исключение сделано для парфюмерии и стеклоомывающих жидкостей», - сообщили в пресс-службе краевой администрации. Нарушителям запрета грозит штраф. Его сумма может доходить до сорока тысяч рублей с конфискацией запрещённой к продаже продукции.

Так что любителям алкогольных суррогатов придётся пить или банальный «стекломой», или разные одеколоны. Впрочем, с последними в Приморье проблем как раз нет. РИА «Восток-Медиа» ранее писало о том, что одним из наиболее распространённых заменителей алкоголя в крае являются косметические лосьоны «двойного назначения». Так что 75-градусные жидкости «для удаления веснушек» явно никуда не денутся.

 
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Комментарии
  • 3авидонов  (сегодня, 20:54 )

    Чего собственно власти и добивались когда через своих агентов траванули народ. Теперь денег в казну будет поступать больше и Серёге Булдыгину можно будет опять купить несколько лакированных балалаек фирмы русского мастера Антона Страдиваркина.

  • 13245  (только что)

    Да, бред какой-то. Завтра если пару дблб бензина напьются с дуру и сдохнут, бензин запретят продавать? Вилкой заколятся насмерть, вилки запретить? Пох на этих обезьян, человек с интеллектом хотя бы чуть выше оладья так поступать не станет. Почему теперь должна страдать вся система? Давайте теперь все высотные здания под снос, а то там прыгнуло пару критинов, разбилось насмерть, строить только цокольные этажи в подвалах жить. Власть дупланов(е). Лучше бы подумали как материальное положение людей улучшить, что бы не было и мысли о покупке всякой дешмановской шняги. Так на это мозгов не хватает, а так ипнули чё то и вроде для дела и вроде бы для блага, только чё к чему, х/з и зачем. Хотите бороться с палёнкой, так вытаскивайте свои дупла из кабинетов и делайте рейды и не взяточный кешь собирать и штрафовать и УД возбуждать. А это всё х**ня ни о чём.



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