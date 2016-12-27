Приморские рыбаки получили увеличенные квоты на минтай

На 2017 год рыбодобывающие предприятия Приморья получили разрешение добыть 380 тысяч тонн минтая. Об этом стало известно сегодня на заседании Приморского рыбохозяйственного совета.

По словам исполняющего обязанности директора департамента рыбного хозяйства и водных биологических ресурсов Приморья Сергея Наставшева, в будущем году квота на минтай для края превысит квоту нынешнего года на четыре тысячи тонн. В Северо-Охотоморской подзоне приморцы смогут выловить 131,4 тысячи тонн этой рыбы, в Западно-Камчатской – 123,6 тысячи тонн, в Камчатско-Курильской – 82,4 тысячи тонн и в Восточно-Сахалинской – 43,7 тысячи тонн.

В промысле минтая в следующем году примет участие 21 предприятие Приморья. Охотоморский минтай готовы добывать 60 судов, из которых 34 крупнотоннажные. В море будут работать три плавбазы.

По словам заведующего лабораторией минтая и сельди «ТИНРО-центра» Анатолия Смирнова, на данный момент запасы минтая в Охотском море на высоком уровне.

«В море очень хороший остаток крупных рыб 7-10 лет. В 2017 году полностью вступит в промысловый запас урожайное поколение 2011 года. Также на подходе ещё одно поколение 2012 года», – сказал он.