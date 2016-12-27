К порту Владивосток приписали новый контейнеровоз ледового класса

Дальневосточное морское пароходство (ДВМП, входит в транспортную группу FESCO) пополнило флот контейнеровозом ледового класса. Судно построили в Германии ещё в 1996-м, но сейчас его дополнили функциями, которые позволяют перевозить негабаритные грузы, целлюлозу или пиломатериалы в пакетах, сообщает сегодня РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на пресс-службу компании.

Флот транспортной группы FESCO пополнился контейнеровозом «ФЕСКО Нагаево». Теплоход - особо подчёркивают судовладельцы - будет работать под российским флагом, портом приписки станет Владивосток. Полная вместимость судна составляет 508 TEU (условная единица измерения вместимости грузовых транспортных средств), в том числе предусмотрена возможность перевозки до 52 рефрижераторных контейнеров.

Ледовый класс соответствует тем стандартам, которые необходимы для работы в Дальневосточном регионе. Судно оснащено современным оборудованием и имеет высокий класс автоматизации.

Контейнеровоз «ФЕСКО Нагаево» планируется задействовать на собственных каботажных сервисах группы FESCO. Постановка на линию запланирована на начало января 2017 года.

Судовладелец поведал о некоторых технологических новинках. Так, трюмы судна оборудованы съёмными направляющими для контейнеров, что позволяет перевозить негабаритные грузы, целлюлозу или пиломатериалы в пакетах, также предусмотрена опция транспортировки 40-футовых контейнеров. Судно оборудовано винтом регулируемого шага и носовым подруливающим устройством, что обеспечивает высокие маневренные качества и возможность швартовки в ограниченных по площади местах, с минимальной буксирной поддержкой.

Всего флот группы включает 20 транспортных судов.