На губернаторской ёлке юные приморцы получили книжки про тигрёнка

Сегодня в Приморском филиале Мариинского театра состоялся новогодний праздник, в обиходе известный как губернаторская ёлка. Попасть на него бесплатно смогли 1300 юных приморцев – дети из многодетных и приёмных семей, спортсмены, достигшие больших успехов в уходящем году, талантливые ребята, отличившиеся в различных конкурсах, воспитанники детских домов и социально-реабилитационных центров.

Праздник для ребят в этом году был организован краевой администрацией совместно с АНО «Амурский тигр». Каждый гость утренника получил в подарок красочные книжки о приключениях тигрёнка Амурчика – символа Приморья. В играх и конкурсах детей развлекали и другие новогодние персонажи - непременные Дед Мороз и Снегурочка, Незнайка, Буратино, Карлсон.

После хоровода в холле театра ребята переместились в большой зал, чтобы посмотреть балет Чайковского «Щелкунчик». В постановке приняли участие более 70 балетных танцовщиков в сопровождении симфонического оркестра театра. Детские партии исполнили 60 юных воспитанников детской школы искусств № 6 Владивостока. По окончании спектакля приглашённые получили сладкие подарки от губернатора Приморья.



