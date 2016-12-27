Пункты пропуска в Приморье озвучили расписание на праздники

Сегодня опубликовано расписание работы Дальневосточного таможенного управления в праздники. В частности, железнодорожный пункт пропуска «Пограничный» и ЖДПП «Махалино» будут работать все выходные, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Дальневосточное таможенное управление придало огласке расписание работы ведомства на пунктах пропуска через границу в праздничные дни 2017 года. В пресс-службе управления подчеркнули, что эта информация пригодится в первую очередь тем, кто планирует выезд за рубеж в новогодние и рождественские праздники, а также участникам внешнеэкономической деятельности.

В частности, пункты пропуска на российско-китайской границе в Приморском крае планируют работать в следующем режиме.

Выходной у МАПП «Пограничный» на пассажирском направлении – 1 января 2017 года. Рабочие дни - 31 декабря 2016 года и 2-8 января 2017-го. В эти дни пункт будет открыт с 9:00 до 21:00. На грузовом направлении выходными днями станут 1, 2, 3, 4 и 7 января. В остальные дни пункт будет открыт также с 9:00 до 21:00.

Пассажирское направление ДАПП «Полтавка» объявило выходными 1 и 7 января 2017 года, а грузовое – 1, 2 и 7.

МАПП «Краскино» на пассажирском направлении отдыхает 4 дня – 1, 2, 7, 8 января, на грузовом – 5 дней, 1, 2, 3, 7 и 8-го числа. Рабочие дни в пункте пропуска начинаются в 10:00 и заканчиваются в 18:00.

ЖДПП «Пограничный» и ЖДПП «Махалино» работают на всех направлениях все выходные.

ДАПП «Турий Рог» в свою очередь работает лишь 31-го числа, а ДАПП «Марково» отдыхает все праздники.

ЖДПП «Хасан», расположенный на российско-корейской границе в Приморском крае, собирается работать в новогодние и рождественские праздники ежедневно с 10:00 до 20:00.