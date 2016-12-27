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Представитель МИД рассказал приморцам, как правильно ездить в Корею

Представитель МИД рассказал приморцам, как правильно ездить в Корею
В последнее время участились случаи депортации россиян, прибывающих без визы на заработки
сегодня, 16:18
Общество | Приморский край
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Фото: Alissatour.ru

Накануне в администрации Приморского края состоялась пресс-конференция, в которой приняли участие директора двух краевых департаментов, представители Министерства иностранных дел и Роспотребнадзора. Тему конференции задали участившиеся случаи депортации российских граждан, прибывающих в Южную Корею без виз, но с целью заработать. Об одном таком случае РИА «Восток-Медиа» сообщало совсем недавно – тогда в аэропорту Сеула задержали 24 человека, не сумевших доказать, что они являются туристами. Впоследствии россиян депортировали на родину, около суток продержав перед этим в суровых условиях карантинника без лишних объяснений.  

Представитель МИД Игорь Агафонов объяснил, что безвизовый режим, установленный с Южной Кореей с 2013 года, не предполагает трудовой занятости в поездке. Тем не менее россияне зачастую едут именно с целью нелегального заработка, выдавая себя за туристов. По словам Игоря Агафонова, за 2016 год корейские пограничники отказали во въезде более чем четырём тысячам россиян.  

Директор департамента международных отношений Приморского края Алексей Старичков подчеркнул, что большинство задержанных граждан попадает в неприятную ситуацию из-за элементарного незнания правил межгосударственных обменов.

«Многие российские граждане полагают, что направляются в Корею вполне легально и могут находиться там в течение 60 дней, в том числе и подрабатывать, это не так. Для осуществления трудовой деятельности надо получить специальное разрешение в консульстве, и таковы законы в любой стране. Рабочую визу ежегодно получают десятки тысяч наших соотечественников, в подавляющем большинстве это высококвалифицированные специалисты, программисты, инженеры, учёные, преподаватели, артисты», - рассказал Старичков. Он напомнил, что туристам необходимо быть готовыми подтвердить заявленную цель поездки – предъявить соответствующие документы: обратный билет, бронь гостиницы, контактные данные пригласивших лиц или организаций, а также сумму денег, достаточную для путешествия по стране в течение заявленного срока пребывания.

Соотечественников нередко обманывают недобросовестные бизнесмены, которые предлагают ложные услуги по трудоустройству в Южной Корее, выдавая себя за туркомпании. Такими дельцами занимается Роспотребнадзор. Обманутые клиенты компаний могут подавать на них в суд. В случае массового характера обращений Роспотребнадзор может выступить истцом с целью защиты прав неопределённого круга лиц.

Директор департамента туризма Константин Шестаков отметил, что туроператоров, вовлечённых в незаконную деятельность, в Приморье не зафиксировано, но тем, кто намеревается ехать в Корею с помощью турфирмы, нелишним будет проверить её наличие  в едином реестре туроператоров России.

 
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