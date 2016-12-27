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Происшествия года в Приморье: сбитая пара, моргенариум и Лайонрок

Происшествия года в Приморье: сбитая пара, моргенариум и Лайонрок
РИА "Восток-Медиа" вспомнило самые трагичные события 2016-го
сегодня, 17:08
Происшествия | Приморский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа", hcadmiral.ru, ЗС ПК

Ежегодно в Приморье происходит множество важных событий, однако далеко не все из них положительные. Трагические происшествия, к сожалению, являются неминуемой частью человеческой жизни – не стал исключением и 2016 год. О самых резонансных, громких и трагических происшествиях уходящего года – в подборке РИА «Восток-Медиа».

Мостопад

В День защитника Отечества, 23 февраля, на региональной трассе Владивосток­ – Находка – порт Восточный обрушился мост через реку Литовка. Проезд в Находку стал возможным только через Партизанск. В апреле военные установили временный мост. Однако уже в декабре он начал давать сбои, не выдержав приморской зимы.


 

Ещё один мост рухнул в марте под Уссурийском из-за паводков. В конце апреля в крае обрушился ещё один мост – на этот раз в Яковлевском районе.

Трагедия в Находке: парень убил девушку-школьницу

В марте в приморском городе Находка в одной из школ произошла трагедия, потрясшая не только весь регион, но и страну. 19-летний парень сначала убил свою девушку — школьницу, а потом покончил с собой. Шокирующие подробности смерти молодой пары быстро облетели все СМИ, а местные жители только и говорили о случившемся.

Учителя, заметив агрессию молодого человека, попытались защитить девушку и спрятали её в кабинете директора, однако это его не остановило, именно там произошла трагедия. Обоих погибших школьники и их знакомые характеризовали положительно. Причиной убийства многие сочли измену или ревность.

Жуткая авария: 19-летняя девушка сбила молодую пару

Страшная авария произошла в приморской столице ночью 16 июля 2016 года. Молодая пара, Дмитрий Чадов и Ксения Казачёнок, переходили дорогу по пешеходному переходу возле торгового центра «Алеутский». На большой скорости на них вылетела Toyota Allion. Молодые люди, планировавшие пожениться в этом году, погибли. Позднее стало известно, что 19-летнюю виновницу ДТП Нонну Лепёхину посадили под домашний арест на два месяца ввиду средней тяжести совершённого преступления. 

В отношении девушки возбуждено уголовное дело. Известно также, что она получила водительское удостоверение всего за месяц до аварии, сдав вождение с четвёртого раза. Эта трагедия сразу же вызвала большой резонанс в обществе – россияне требовали жёсткого наказания для виновницы ДТП и активно собирали подписи в Сети. На прощание с ребятами пришли не только их близкие и друзья, но и просто неравнодушные жители Владивостока.

В конце сентября представители Следственного комитета заявили, что лихачка получила права законно. Одновременно с этим стало известно, что она пробудет под домашним арестом ещё два месяца. В последних числах октября специалисты завершили расследование уголовного дела, и только к концу года началось его рассмотрение. Суд отказался рассмотреть громкое дело Лепёхиной в особом порядке. На прошедших заседаниях показания в качестве свидетелей дали родные погибших молодых людей, прохожая, оказавшаяся возле пешеходного перехода в момент аварии, пассажир Нонны Лепёхиной, а также родственники обвиняемой. 

Смерть Матроски

В начале июня этого года не стало знаменитой кошки Матроски, прославившейся после обеда в аэропорту Владивостока. Живой талисман ХК «Адмирал» скончалась от сахарного диабета. Ещё в конце апреля этого года в СМИ появилась информация о том, что 9-летняя кошка находится в предсмертном состоянии, однако представители хоккейной команды их быстро опровергли.

Эскиз памятника подготовил московский скульптур Алексей Шпаковский. Его торжественное открытие возле концертно-спортивного комплекса «Фетисов-Арена» прошло в конце августа.

Матроска прославилась на всю страну после того, как «обчистила» рыбный магазин в аэропорту ещё в декабре 2014 года. Она отобедала на 63 тысячи рублей. Видео с перекусом обжоры облетело весь Интернет, оно в одночасье сделало бездомную кошку звездой.  «Рыбный островок» потребовал у аэропорта возмещения убытков, однако обед кошки оплатил ХК «Адмирал», сделавший Матроску талисманом своей команды. После этого кошка стала настоящей знаменитостью. Она посещала салоны красоты для животных, ходила к врачам. Матроска даже ездила на передачу «Пусть говорят» к Андрею Малахову

«Лайонрок»

В конце августа - начале сентября на Приморье обрушился мощнейший тайфун «Лайонрок». Стихия принесла жителям районов многочисленные разрушения. Некоторые сёла оказались отрезанными от цивилизации, 2,5 тысячи домов и более 500 придомовых территорий затоплены, повреждены десятки участков дорог, разрушены мосты, некоторые населённые пункты оказались без связи, многие приморцы переживали тайфун в пунктах временного размещения.

Со 2 сентября по 2 октября в крае действовал режим ЧС федерального уровня. Его ввёл глава МЧС России Владимир Пучков, когда лично прибыл в Приморье. Режим чрезвычайной ситуации регионального уровня сняли только 27 декабря.

По первым подсчётам, тайфун «Лайонрок» нанёс Приморью ущерб на сумму более миллиарда рублей, однако спустя несколько месяцев её размер увеличился до 7 миллиардов рублей. При этом в некоторых районах от стихии не оправились до сих пор – ремонт дорог должен закончиться только к концу сентября следующего года.

Гибель Олега Федюры

В ходе ликвидации последствий мощного тайфуна «Лайонрок» в Приморье погиб начальник приморского управления МЧС Олег Федюра. Он направлялся с группой спасателей в один из наиболее пострадавших от тайфуна населённый пункт Уборка Чугуевского района. КамАЗ, в котором он находился, упал в реку. По факту случившегося следственные органы возбудили уголовное дело.

Глава государства Владимир Путин подписал указ о посмертном награждении Олега Федюры орденом Мужества. На церемонию прощания с главой МЧС пришли сотни людей.

Навсегда ушедшие

В начале ноября после тяжёлой болезни во Владивостоке скончался генеральный директор Приморского агентства рекламы и информации (ПАРИ), бывший депутат краевого Законодательного собрания Артуш Хачатрян. Его смерть стала тяжёлой утратой не только для его семьи и компании, но и всей приморской журналистики.

В середине ноября на 64-м году жизни погиб заместитель главы города Дальнегорска Владимир Кириченко. Он утонул в районе Горьковского водохранилища. Он нырнул в водоём, чтобы помочь утонувшей автомашине.

В конце ноября в возрасте 75 лет ушёл из жизни депутат Владивостока, председатель первого созыва «новой» думы Борис Данчин. В последнее время Борис Дмитриевич тяжело болел.

Океанариум-моргенариум

Радостное событие – долгожданное открытие Приморского океанариума – в этом году сопровождалось и рядом громких скандалов. С особенной болью приморцы воспринимали печальные известия о многочисленных смертях животных.

В апреле этого года в Приморском океанариуме погибла белуха. Животное вынуло защитную решётку из приямка над сливной трубой, залезло в отверстие, там застряло и скончалось от асфиксии. Специально созданная комиссия инициировала служебное расследование, кроме того, разбираться в этом деле начал Следственный комитет. Следующая трагедия в океанариуме произошла в июле: после операции скончались моржихи Мира и Фаня, они не вышли из-под наркоза после операции по удалению клыков.

Целая череда смертей пришлась на осень. 21 октября в учреждении погиб сивуч Старк. Новость взбудоражила общественность – приморцы потребовали по всей строгости наказать виновных в гибели животных в Приморском океанариуме, в холле учреждения вывесить портреты погибших млекопитающих. Спустя несколько дней полиция Владивостока возбудила уголовное дело по поводу убийства сивуча в Приморском океанариуме, а ветеринары подтвердили факт насильственной смерти. Спустя всего несколько дней, 25 октября, в Приморском океанариуме погибли два дельфина. Для расследования обстоятельств гибели животных в Приморском океанариуме даже выезжали сотрудники центрального аппарата МВД.

В начале ноября в центре Владивостока прошёл пикет по привлечению внимания к проблемам в научно-образовательном учреждении. Активисты предложили переделать Приморский океанариум в аквапарк.

Ранее РИА «Восток-Медиа» также писало о главных событиях уходящего, 2016 года, в список которых вошли арест мэра Владивостока Игоря Пушкарёва, оправдание «приморских партизан», ВЭФ, открытие Приморского океанариума, Летний кубок КВН, выборы 18 сентября и дело Мещерякова. 

 
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