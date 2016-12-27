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Города Приморья меряются ёлками перед Годом экологии

Города Приморья меряются ёлками перед Годом экологии
На "подиуме" - натуральные и искусственные деревья
сегодня, 16:29
Общество | Приморский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа", Владимир Бочкарёв/Facebook, Михаил Шалуев/Instagram, nr-citynews.ru, spasskdal.ru, ars.town, artemokrug.ru, adm-ussuriisk.ru

Приморский край вовсю готовится к празднованию Нового года. Готовятся к рождественскому марафону и администрации муниципалитетов – украшают улицы и, конечно, ставят ёлки. Корреспондент РИА «Восток-Медиа» посмотрел, как выглядят главные городские символы в различных городах Приморья.

Самая большая новогодняя ель края, конечно же, разместилась во Владивостоке. 28-метровая конструкция появляется на главной городской площади уже не в первый раз.


 

 

 

В этом году вокруг неё разместился деревянный праздничный городок.


 

Жителям города он явно приглянулся: через несколько дней его атаковали вандалы. Подобное поведение горожан уже входит в традицию. Неизвестные уничтожили пряники на арт-елях в центре города.  


 

От Владивостока старается не отставать Находка. Зелёная красавица высотой в 16,5 метра украсила Якорную площадь города 14 декабря. Как сообщает находкинская администрация, на ёлке разместили 900 шаров и стилизованных сосулек. Самый крупный из шаров имеет 40 сантиметров в диаметре. Кроме того, новогодний символ украсили электрическими гирляндами. Всего же праздничных ёлок в Находке установили четыре. Две из них разместили в пешеходной зоне «Сити Центра» на «Болоте», а ещё одну - на центральной площади.


 
 

До этого она, правда, провела некоторое время в весьма неприглядном виде. Из-за перерыва в монтажных работах ёлка стала поводом для шуток среди приморцев.


 

В Уссурийске вместе с 17-метровой искусственной елью построили и ледовый городок. Выбор новогоднего дерева не случаен – по словам представителей городских властей, он связан с тем, что 2017 год станет Годом экологии.


 

 

Остаётся надеяться, что в этом году ледяные скульптуры проживут немного дольше, чем в прошлом. В начале этого года пьяные вандалы разрушили ледяные скульптуры в Уссурийске.

Установили новогоднюю ель и в Артёме. Визуально она проигрывает своим конкурентам из других приморских городов – просто потому, что она настоящая. «Приглаженности» ёлок Владивостока, Уссурийска и Находки у неё нет, но городские власти гордятся деревом.


 

«Немногие населённые пункты могут похвастаться именно живой главной новогодней елью. В Артёме это стало доброй традицией. В этом году лесную жительницу приобрели у горожанина, и росла она на улице Бардина. Чтобы дерево заняло почётное место в центре города, она должна соответствовать нескольким условиям: быть достаточно пушистой, не ниже заявленной высоты и иметь ровный ствол», - сообщили в пресс-службе администрации Артёма. Высота нынешней зелёной красавицы составляет почти 12 метров.


 

Ещё одна настоящая ель разместилась на главной площади Партизанска. Выросла она, правда, не сама по себе, а в местном зелёном хозяйстве, в искусственных условиях. Может, поэтому и смотрится несколько опрятнее, чем артёмовская.
 


 

Новогодний символ Арсеньева выглядит довольно мило. Не очень большую провинциальную ёлку 20 декабря открыл местный Дед Мороз. Он устроил для местной ребятни праздничное представление.


 

 

Спасская ёлка, установленная возле городского центра национальных культур, на время праздников станет центром городских мероприятий.


 

По словам директора учреждения Сергея Коротеева, за все каникулы их будет более тридцати. Самое первое из них прошло уже на минувших выходных: это было городское шествие Дедов Морозов.


 
 
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