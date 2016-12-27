В новом году в Приморье изберут глав пяти районов

В 2017 году несколько муниципалитетов Приморья проведут избирательные кампании. Пяти муниципалитетам предстоит на конкурсной основе избрать глав администрации. Выбирать будут депутаты муниципальных дум. Такие выборы пройдут в Арсеньевском городском округе, Дальнереченском, Лазовском, Чугуевском, Яковлевском муниципальных районах.

Ранее РИА «Восток-Медиа» рассказывало о новой схеме выборов мэров в приморских городах. Конкурс проводится в два этапа. Сперва кандидатам нужно будет пройти проверку документов и собеседование, а также представить свое видение развития муниципалитета. Затем депутаты думы голосуют за кандидатов, набравших наибольшее число баллов на первом этапе. Тот, кто получит больше всех голосов, становится главой местной администрации. В 2016 году в Приморье на конкурсной основе избраны 10 глав: мэры Находки – Андрей Горелов, Артема – Александр Авдеев, Спасска-Дальнего – Вячеслав Квон, руководители Анучинского района – Сергей Понуровский, Кавалеровского – Сергей Гавриков, Кировского – Аркадий Каменев, Пожарского – Станислав Филатов, Тернейского – Владимир Изгородин, Октябрьского – Александр Камленок и Спасского – Алексей Салутенков.

Кроме того, в 2017 году в единый день голосования приморцам предстоит избрать депутатов в думы Арсеньевского, Артёмовского, Владивостокского, Дальнегорского, Находкинского городских округов, Большого Камня, ЗАТО Фокино и Лазовского района.