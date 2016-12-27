Проезд во Владивостоке не вырастет до 25 рублей ещё несколько лет

Уже в январе цены на проезд в общественном транспорте Владивостока могут подняться. Однако в следующем году они могут вырасти лишь на рубль, сообщает РИА «Восток-Медиа».

По предварительной информации, цены на проезд могут подняться на рубль уже в середине января. Однако официальная позиция властей по данному поводу появится позже. Сами предприниматели хотели поднять цену на 5 рублей, что, по их словам, могло покрыть расходы на топливо, масла, запчасти.

«Не нужно забывать, что запчасти для транспорта мы покупаем за доллары. Потом ещё пассажиры жалуются, что в автобусах холодно и грязно. Никто не хочет сесть и посчитать, во сколько выходит обслуживание транспорта и зарплата водителям. В такой ситуации все стараются экономить на чём можно», - рассказал корреспонденту редакции президент приморской ассоциации транспортных компаний Игорь Кравцов.

Он также добавил, что с нынешним тарифом в 20 рублей цена нового автобуса окупается через 5-7 лет его использования на маршрутах. К этому моменту он уже приходит в негодность и компаниям приходится обновлять автопарк. Игорь Кравцов рассказал, что власти края не хотят прислушиваться к позиции транспортных компаний. По его словам, последние массовые обновления общественного транспорта во Владивостоке пришлись на 2011 - 2012 годы.

При этом через два года, после окончания нынешнего договора с властями, предприниматели смогут воспользоваться федеральным законом № 220, который вступил в силу 14 июля 2015 года. Согласно этому закону, перевозчик сможет сам устанавливать нужный тариф. Только тогда предприниматели смогут полностью и с сохранением комфорта пассажиров окупить дорогостоящую технику.

Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало о том, что транспортные компании региона ежегодно готовят обращение в департамент по тарифам Приморского края с просьбой увеличить стоимость проезда в автобусах. В этом году перевозчики попросили поднять цену в среднем до 25 рублей за одну поездку в автобусе.