В свободном порту Владивосток введут электронные визы

На этой неделе законопроект об упрощённом визовом порядке в свободном порту Владивосток попадёт на рассмотрение в Госдуму. Такое решение было принято правительством России по итогам рассмотрения законопроекта на последнем заседании.

Министр по развитию Дальнего Востока Александр Галушка подчеркнул, что проект уже прошёл все согласования и получил положительное заключение государственно-правового управления президента.

В проекте говорится о новом для России типе электронной визы. В других странах такие визы успешно применяются. Предполагается, что иностранные граждане, прибывающие в свободный порт Владивосток, получают возможность оформления однократной восьмидневной въездной визы по упрощённой схеме – в форме электронного документа. Виза действует в течение 30 дней с её оформления с разрешённым сроком пребывания в России до 8 суток. Для её получения необходимо не менее чем за четверо суток до предполагаемой даты въезда заполнить на специализированном сайте МИД России заявление в электронной форме.

По словам министра, прибыть по электронной визе можно во все пять регионов, где действует режим свободного порта – Приморье, Хабаровский край, Сахалинскую область, Чукотку и Камчатку. При этом иностранцы получают право передвигаться только в том регионе, где пересекли границу.