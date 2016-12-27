"Радиоприбор" получил гособоронзаказ на три года

Предприятие «Радиоприбор», ставшее наконец филиалом Дубненского машиностроительного завода, получило госзаказ от Минобороны. Контракт рассчитан на три года.

Ранее РИА «Восток-Медиа» рассказывало о бедственном положении крупного и некогда могучего завода «Радиоприбор». В последние три года предприятие постоянно испытывало проблемы с финансовыми поступлениями и хронически задерживало зарплату персонала. В итоге «Радиоприбор» стал самым крупным должником по оплате труда на Дальнем Востоке России. Из-за невыплат зарплаты работникам оборонного предприятия Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Администрация Приморского края предприняла все меры для того, чтобы сохранить предприятие. По инициативе губернатора Владимира Миклушевского из краевого резервного фонда было направлено почти 180 миллионов рублей на частичное погашение долгов по зарплатам. Также краевые власти поспособствовали реорганизации завода и переводу его в статус филиала Дубненского машиностроительного завода. В январе во Владивостоке начнут набирать новый штат сотрудников на это предприятие.

Как сообщил первый вице-губернатор Приморского края Василий Усольцев по итогам совещания с первым заместителем председателя Военно-промышленной комиссии при правительстве РФ Иваном Харченко, трёхлетний контракт подписан после принятия 26 декабря постановления правительства РФ о гособоронзаказе.