Во Владивостоке модернизируют библиотеки по программе Игоря Пушкарёва

Во Владивостоке продолжается модернизация муниципальных библиотек в рамках программы главы города Игоря Пушкарёва. В этом году в совершенно новом виде перед читателями предстали 3 библиотеки – об этом напомнила администрация приморской столицы, подводя итоги 2016-го.

3 февраля открылась обновлённая библиотека № 16 на улице Котельникова, 20. Библиотечное пространство разделено на несколько тематических зон – открытое книгохранилище, уютный читальный зал, пользовательские места для работы в Интернете. Специалисты проделали масштабную работу – обновили коммуникации, потолки, стены, вентиляцию, освещение, сделали современные наливные полимерные полы. Особое внимание они уделили комфорту маломобильных читателей – крыльцо оборудовано пандусом, дверные проёмы и санузлы расширены.

2 марта после капитального ремонта распахнула двери модернизированная муниципальная библиотека № 8 в районе Змеинки (улица Приморская, 5). В библиотеке создан современный культурный центр с комфортным гармоничным пространством. Впервые в Доме книги появились настоящий кинозал, лекторий и даже галерея. Особенно ценно появление такого культурного центра для отдалённого района города.

6 октября во Владивостоке состоялось официальное открытие первой на Дальнем Востоке России молодёжной библиотеки «Бук». В муниципальной библиотеке на улице Светланской, 55 сделан капитальный ремонт и установлено самое современное оборудование. В ходе ремонтных работ в библиотеке специалисты обновили все помещения, коммуникации, сантехническое оборудование. Особое внимание уделено вентиляции и освещению. Также в библиотеке уложены наливные полимерные полы, которые отвечают самым высоким требованиям комфорта и безопасности.

Задачу модернизировать муниципальные библиотеки поставил глава Владивостока Игорь Пушкарёв, напоминают в мэрии. За последние два года полностью обновились библиотека № 5 в районе Эгершельда на улице Леонова, 21, детская библиотека № 7 и универсальная библиотека № 12 на улице Калинина, 281, библиотека № 16 на улице Котельникова, 20, библиотека № 8 на Приморской, 5, молодёжная библиотека на Светланской, 55.

Оригинальный дизайн, современная мебель, мультимедийные экраны, бесплатный Wi-Fi, автоматизированное обслуживание, множество интереснейших мероприятий делают модернизированные библиотеки привлекательными для читателей. Сейчас муниципальные библиотеки Владивостока – это не только место для хранения книг, но и полноценные образовательные и культурные центры.



