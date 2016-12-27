График работы поликлиник Приморья в праздники уже опубликован

Почти во всех учреждениях здравоохранения сформированы дежурные бригады врачей

В больницах и поликлиниках Приморья на длинных зимних праздниках будут дежурить бригады врачей. Большая часть лечебно-профилактических учреждений городов и районов края будет принимать пациентов и направлять врачей на домашние вызовы.

Как рассказали сотрудники краевого департамента здравоохранения, основную нагрузку традиционно примут на себя городские больницы № 1 и 2. Здесь предоставляют широкий спектр медицинских услуг, включая травматологию, неврологию, помощь при отравлениях.

В круглосуточном режиме будут работать и три отделения краевой клинической больницы № 2 на улице Русской. Сюда следует обращаться при травме глаз, а также челюстно-лицевых травмах. В круглосуточном режиме работает и инфекционное отделение.

Владивостокская поликлиника № 1 работает 3 и 5 января в усиленном режиме. 6 января здесь останется дежурная служба врачей.

Известен и график работы поликлиники № 4: 31 декабря врачи дежурят с 9:00 до 15:00, в том числе работает стоматолог. 3 и 5 января дежурит усиленная бригада врачей. 3 января с 9.00 до 18:00 будут открыты терапевтические, процедурный, ЭКГ и зубной кабинеты, ведёт приём хирург, работает лаборатория. 5 января с 9:00 до 18:00 в поликлинике ведут приём терапевты.

Поликлиника № 3 на Луговой, 55 работает 31 декабря по расписанию субботы с 8:00 до 15:00. В дни новогодних каникул 3 и 5 января здесь организована расширенная дежурная служба с 9:00 до 18:00.

Детская поликлиника № 3 Владивостока будет принимать пациентов в субботу, 31 декабря, ограниченной дежурной службой до 15 часов. Также работают её филиалы на Багратиона, 6 и Магнитогорской, 143. После праздников приём начнётся 3 января.

Поликлиника Приморского краевого онкологического диспансера работает 3 и 5 января. Приём будет вести врач-онколог. В дни новогодних праздников диагностические службы не работают.

«В праздничные дни плановая госпитализация не осуществляется, но при необходимости по показаниям пациентов будут госпитализировать в отделение. В эти дни в стационаре работают дежурные врачи», – сообщил главный врач краевого онкодиспансера Михаил Волков.

Учреждения родовспоможения Приморского края работают в штатном режиме в течение всех праздников. Главврач Владивостокского клинического родильного дома № 3 Светлана Сагайдачная сообщила, что круглосуточный приём женщин будут осуществлять Центр сохранения беременности, акушерская служба и гинекологическое отделение. В непрерывном режиме будут также трудиться дежурная служба УЗИ и служба эндоскопической хирургии. Специалисты этих подразделений готовы к приёму пациентов в любое время суток.

Уссурийская центральная больница и поликлиники при ней, а также амбулатория работают 31 декабря с 9:00 до 15:00. 3 и 5 января все службы работают с 9:00 до 18:00. Стационары работают в круглосуточном режиме.

В Надеждинском районе в дни новогодних каникул во всех структурных подразделениях центральной районной больницы организовано дежурство. Поликлиника посёлка Нового 31 декабря работает с 9:00 до 15:00. 3 и 5 января - с 9:00 до 18:00. Поликлиника посёлка Раздольное работает 3 и 5 января с 9:00 до 18:00.

Поликлиники Находкинской городской больницы будут работать 3 и 6 января. Врачи детской и взрослой участковых поликлиник будут принимать пациентов с 8:30 до 14:00. Также они обслужат вызовы на дому. График их работы можно уточнить в регистратурах. В указанные дни будут работать и рентген-кабинеты, а также первичное онкологическое отделение и травмпункт. Те, кому необходимы перевязки, могут их сделать с 9:00 до 14:00 в кабинете хирурга в поликлинике на улице Пирогова, 5.

В городской больнице № 2 посёлка Южно-Морского участковый терапевт дежурит 3 и 6 января, педиатр – 3 января. Травмпункт и дежурные службы стационара, как обычно, работают в круглосуточном режиме.

Кроме того, бригады скорой помощи по традиции будут сопровождать все общегородские новогодние и рождественские мероприятия.

Круглосуточно будут дежурить стоматологи в городской поликлинике Владивостока на улице Уборевича. Это делается для экстренной помощи при острой зубной боли. Сюда могут обратиться и взрослые, и дети.