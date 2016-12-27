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Активисты ОНФ хотят остановить вырубки деревьев во Владивостоке

Активисты ОНФ хотят остановить вырубки деревьев во Владивостоке
Также они будут бороться с несанкционированными свалками
час назад
Экология | Приморский край
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Фото: eastrussia.ru

Приморские активисты ОНФ обещают вплотную заняться проблемами приморской экологии в 2017 году. Такое решение они связывают с высказываниями Владимира Путина на большой пресс-конференции, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Приморские активисты Общероссийского народного фронта намерены вплотную заняться вопросами экологии в крае. Об этом сообщил сопредседатель регионального штаба ОНФ Александр Фёдоров. Это связано с тем, что об экологии много говорил Владимир Путин во время своей недавней пресс-конференции.

«Президент России прямо сказал, что необходимо менять структуру экономики. Отдельная большая тема – экология, защита окружающей среды. Эти вопросы мы будем ставить перед региональными властями, будем выступать за их скорейшее решение», – сообщил Фёдоров. Одной из самых серьёзных проблем является загрязнение окружающей среды промышленными и бытовыми отходами. Приморский «фронтовик» сообщил о том, что такие вопросы остро стоят во Владивостоке, Анучинском и Партизанском районах. В 2017 году приморские общественники намерены проводить усиленный мониторинг незаконных свалок в крае.

Другим немаловажным вопросом являются незаконные рубки деревьев. Нередко под топор дровосеков попадают особо редкие и ценные породы деревьев. Фёдоров отметил, что приморские «фронтовики» не раз направляли в соответствующие инстанции информацию о незаконных рубках на территории приморской столицы. «Это происходит не только в пригороде, но даже в самом Владивостоке. По нашим материалам возбуждались административные и уголовные дела, выдавались предписания об устранении нарушений. Сейчас эксперты Народного фронта работают по решению проблемы в районе Академгородка во Владивостоке – на землях Академии наук идёт уничтожение леса», - сказал он. Этот вопрос активисты ОНФ также не намерены оставлять без внимания.

РИА «Восток-Медиа» ранее сообщало о том, что на территории ДВО РАН развернулось масштабное строительство, в результате которого массово вырубаются деревья. Летом сотрудники Дальневосточного отделения наук обращались в прокуратуру и администрацию края с тем, чтобы остановить стройку до разбирательства. На письма ответили, но никаких действий для прекращения строительства и вырубок леса никто так и не предпринял. Это не единственная стройка, которая развернулась на территории ДВО РАН. Крупная компания начала строительство огромного жилого комплекса на территории Тихоокеанского института биоорганической химии. При этом будущие здания напрямую будут граничить с моргом и опасными лабораториями. Учёные также пытаются остановить это строительство, но пока безрезультатно.

 
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