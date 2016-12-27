Приморцев призвали быть внимательнее во время массовых гуляний

В преддверии новогодних праздников и массовых гуляний, которыми они всегда знаменуются, администрация Приморского края обратилась к населению с напоминанием о правилах безопасного поведения в местах массового скопления людей. Правоохранительные органы также проводят антитеррористическую профилактику, проверяя вокзалы и культурно-зрелищные учреждения, а гражданам рекомендуя быть бдительнее.

Тем, кто заботится о безопасности себя и близких, нелишне будет помнить, что в переполненных людьми помещениях стоит заранее обратить внимание на запасные и аварийные выходы, мысленно проделать путь к ним. Вообще, больших скоплений народа памятка советует избегать, а при угрозе теракта стараться поскорее выбраться из толпы.

Если давка принимает угрожающий характер, следует немедленно освободиться от любой ноши, прежде всего от сумки на длинном ремне и шарфа. Не стоит поднимать упавшие предметы в давке.

Анализ проведения крупномасштабных терактов свидетельствует о том, что своевременное реагирование граждан на признаки террористической деятельности могло бы существенно повысить возможности полиции по предотвращению трагедий. Поэтому приморцам рекомендуют быть бдительными и сигнализировать о подозрительных предметах и пакетах в местах скопления людей. Однако запрещается самостоятельно их трогать, открывать и тем более пинать.

«Если вы обнаружили забытую или бесхозную вещь в общественном транспорте, опросите людей, находящихся рядом. Постарайтесь установить, чья она и кто её мог оставить. Если хозяин не установлен, немедленно сообщите о находке водителю (машинисту). Если вы обнаружили неизвестный предмет в подъезде своего дома, опросите соседей, возможно, он принадлежит им. Если владелец не установлен, немедленно сообщите о находке в ваше отделение полиции», - говорится в антитеррористической памятке.