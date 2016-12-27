Двух подростков из Приморья осудили за классический гоп-стоп

Двух приморских подростков осудили за ограбление своего сверстника, сообщает РИА «Восток-Медиа». Попытка поживиться чужим добром привела одного из парней в колонию.

Спасский районный суд Приморья осудил двух подростков, которые этой весной совершили гоп-стоп. Преступный инцидент произошёл в мае 2016 года. Как установлено в ходе судебного заседания, майским вечером два подростка 16 и 17 лет гуляли на улице Ершова в Спасске-Дальнем. Там они заметили своего ровесника и решили ограбить его. На безлюдном участке один из злоумышленников ударом свалил потерпевшего на землю. Жертве ограбления зажали рот и, угрожая избиением, перетряхнули ему карманы. Добычей преступников стал сотовый телефон стоимостью в 3000 рублей и 1800 рублей наличными. После этого нападавшие скрылись. Дома ограбленный парень вызвал полицию. Стражам порядка удалось задержать юных гопников уже через два дня. Как выяснилось, на украденные деньги подростки накупили еды, газировки и сигарет. Сотовый телефон оказался при них – его вернули законному владельцу.

Как сообщила старший помощник приморского прокурора Елена Телегина, суд признал подсудимых виновными в грабеже, совершённом группой лиц по предварительному сговору. В сентябре 16-летнего парня приговорили к 2 годам условного лишения свободы с испытательным сроком 2 года. Его старшему товарищу повезло меньше. Ранее он уже имел проблемы с законом и был приговорён к обязательным работам. Теперь ему придётся отправиться в воспитательную колонию на 2 года и 10 дней. Парень попытался обжаловать решение суда, однако безуспешно – в минувший понедельник суд отказал ему в удовлетворении жалобы.

Дальневосточные подростки периодически становятся персонажами криминальной хроники. Речь идёт не только о грабежах. РИА «Восток-Медиа» ранее сообщало о том, что двое несовершеннолетних хабаровчан подозреваются в убийстве таксиста. Один из подростков уже дал признательные показания, другой с правоохранительными органами не сотрудничает.