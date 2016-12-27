В Приморье экзаменаторы ГИБДД собираются работать в праздники

Регистрационно-экзаменационные подразделения Госавтоинспекции Приморского края объявили график работы на период новогодних праздников. Сотрудники ГИБДД планируют работать три дня подряд, сообщает РИА «Восток-Медиа».

В период новогодних праздников в подразделениях МЭО, МОРАС ГИБДД управления МВД России по Приморскому краю приём граждан по вопросам регистрации транспортных средств, приёма квалификационных экзаменов и выдачи водительских удостоверений пройдёт по следующему расписанию: 4, 5, 6 января считаются рабочими днями. В это время специалисты собираются работать с 08:00 до 17:00. В середине дня с 12:00 до 13:00 запланирован перерыв на обед. Выходные дни у данных подразделений последуют 31 декабря, а также 1, 2, 3, 7 и 8 января.

Также сотрудники ГИБДД подчеркнули, что с помощью портала gosuslugi.ru граждане могут без очередей записаться на удобное время в любое регистрационно-экзаменационное подразделение ГИБДД.

Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало о том, что регистрационно-экзаменационные подразделения ГИБДД в Приморье изменили приёмные часы граждан. Начиная с 5 декабря понедельник является рабочим днём, а не выходным, как раньше.