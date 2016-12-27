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Зимние каникулы облегчили жизнь владивостокским водителям

Зимние каникулы облегчили жизнь владивостокским водителям
Этим утром в городе не наблюдалось серьёзных пробок
сегодня, 11:23
Транспорт | Приморский край
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Фото: dpscontrol_125rus, dps_control

Этим утром дороги Владивостока оказались загружены на обычные шесть баллов, сообщает РИА «Восток-Медиа». Несмотря на непростую дорожную обстановку, пробок в городе было не очень много. Автомобилисты связывают это с началом зимних каникул в школах – утром на магистралях приморской столицы попросту меньше машин.

Несмотря на это, некоторые городские дороги сегодня стояли в пробках. Так, на проспекте 100-летия Владивостока собрался 9-балльный затор в сторону центра. Водители «ползли» от Магнитогорской улицы до остановки «Молодёжная». Проблемы с движением наблюдались и в обратном направлении. По информации сервиса «Яндекс.Пробки», загруженность магистрали от улицы Крылова до парка Победы варьировалась от 6 до 8 баллов.

На «девятку» была загружена Русская улица в сторону Выселковой. К настоящему времени плотность дорожного движения там несколько снизилась и составляет 6 баллов.

Непросто было проехать и по Светланской улице. От Спортивной улицы до Матросского сквера собралась двухчасовая пробка. Её мощность варьировалась от 7 до 8 баллов.

Два часа наблюдались проблемы с движением на Народном и Океанском проспектах. Затор сковал участок дороги от остановки «Педучилище» до издательства «Дальпресс». На проспекте Красного Знамени было немного свободнее: пробка от Шилкинской улицы до кольца Инструментального завода исчезла через полтора часа.

Проблемы с движением наблюдались на подъёме в сторону фуникулёра. Их причиной стала утренняя авария.


 

Ещё одно ДТП произошло на Баляева, в районе поворота на озёра. Оно также доставило неудобств автомобилистам.

 

А вот на дороге от Луговой до Спортивной сегодня было на удивление свободно. Плотность движения на этой магистрали составила всего два балла вместо обычных пяти.

На остальных магистралях города было весьма свободно. Впрочем, как изменится дорожная ситуация к обеду – сказать трудно. В минувший понедельник днём «встал» практически весь город.

 
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