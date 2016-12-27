Сегодня в Приморье официально сняли режим ЧС

В Приморье сняли 4-месячный режим чрезвычайной ситуации. До сегодняшнего дня он действовал в 12 муниципалитетах края, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Сегодня, 27 декабря, в Приморском крае власти официально сняли режим чрезвычайной ситуации после тайфуна «Лайонрок». Во время циклона в Приморском крае пострадали 170 населённых пунктов, 71 из них был отрезан от внешнего мира. Режим ЧС, если брать весь период, действовал в 27 муниципальных образованиях из 34.

В начале декабря, подводя предварительные итоги 2016 года, губернатор Владимир Миклушевский отметил: сумма ущерба, причинённого стихией, составила больше 7 миллиардов рублей. Ещё в сентябре ущерб оценивали в миллиард, однако в эту цифру входили только неотложные аварийно-восстановительные работы и выплата денег населению.

Тайфун повредил около 550 километров дорог. Половину из них удалось восстановить к сегодняшнему дню. Асфальт на повреждённых участках уложат весной. Эту часть работ власти планируют завершить до 30 сентября 2017 года.

Одним из символов «Лайонрока» стал затопленный посёлок Светлая в Тернейском районе. Большинство подтопленцев из-за большой воды лишилось имущества. Опасная ситуация до начала сентября также сохранялась в Чугуевском районе. Там прорвало дамбу возле села Булыга-Фадеево и затопило село Соколовка. Сложно переживал удар стихии и Дальнегорск. В городском округе были размыты дороги, многие территории остались без света. Там же наблюдались проблемы с топливом на автозаправках – бензин отпускали только пассажирским автобусам, автомобилям специальных служб и непосредственно занятым в ликвидации последствий ЧС.

Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало о том, что накануне во Владивостоке состоялось совещание по итогам ликвидации последствий стихийного бедствия. Глава края Владимир Миклушевский подписал постановление о снятии режима чрезвычайной ситуации, действовавшего в крае почти четыре месяца. До настоящего времени данный режим сохранялся в 12 муниципалитетах. Со 2 сентября по 2 октября в крае действовал режим ЧС федерального уровня. Его ввёл глава МЧС России Владимир Пучков, когда лично прибыл в Приморье.