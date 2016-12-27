Игорь Пушкарёв посоветовал владивостокцам читать Уголовный кодекс

Мэр Владивостока Игорь Пушкарёв передал первые новогодние пожелания землякам из Приморья. Он высказал их прямо в зале суда, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Игорь Пушкарёв поведал о том, как ему живётся в стенах «Матросской тишины». Детали быта в следственном изоляторе он озвучил на прошедшем заседании Мосгорсуда, где рассматривалась очередная апелляция по его делу. Слова владивостокского градоначальника приводит РИА «Новости». Мэр рассказал, что сейчас арестанты готовятся к встрече Нового года.

«Мы обдумываем новогоднее меню. Знаете, электрический чайник позволяет творить чудеса. Мы с его помощью готовим разнообразные блюда», - рассказал Игорь Пушкарёв. Градоначальник также отметил, что люди в СИЗО постоянно занимаются спортом и читают книги. Кроме того, глава Владивостока выразил надежду, что 31 декабря ему удастся поздравить жителей города с Новым годом как в старые добрые времена.

«Я желаю им здоровья, успехов. Читайте Уголовный кодекс и не нарушайте закон», - сказал Игорь Сергеевич.

РИА «Восток-Медиа» ранее сообщало о том, что в минувший понедельник Московский городской суд рассмотрел апелляцию адвокатов Игоря Пушкарёва. Защита владивостокского градоначальника пыталась обжаловать продление срока содержания под стражей для него. Это у них не получилось. Кроме того, как сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе Мосгорсуда, в понедельник рассмотрели и апелляцию адвокатов брата мэра – Андрея Пушкарёва. Защитники настаивали на том, чтобы ему изменили меру пресечения на домашний арест. Эта жалоба также осталась без удовлетворения.