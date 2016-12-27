Элита города Артёма в Приморье озаботилась проблемами детей

Совет почётных граждан Артёмовского городского округа возглавила заслуженный учитель России, начальник управления образования администрации АГО Людмила Колпакова. Такое решение единодушно принято сегодня на специальном заседании.

Достойных людей Артёма приветствовал глава АГО Александр Авдеев. Он подчеркнул, что почётные граждане в любое время могут обращаться к нему с различными вопросами, двери его кабинета для них открыты всегда.

«Вы – элита нашего города, своим трудом и общественной деятельностью заслужили самое глубокое уважение, поэтому ваше мнение очень важно для меня, – подчеркнул Александр Авдеев, – мы продолжаем всё хорошее, что было наработано в нашем городе годами, продолжим добрые традиции». Он вручил почётным гражданам календари с видами Артёма.

Среди злободневных вопросов, рассмотренных на заседании совета почётных граждан, – состояние детской преступности. Об этом доложила заместитель главы администрации Наталья Волкова. При этом в Артёме чётко прослеживается тенденция снижения уровня преступности среди несовершеннолетних. Если в 2006 году совершено 266 преступлений, то в 2016 году – 46. Этому способствуют большая работа всех объектов социальной сферы, межведомственное сотрудничество заинтересованных сторон, считают в администрации. Тем не менее участники заседания отметили, что наблюдается ослабление института семьи, причём не только в асоциальных ячейках, но и во вполне благополучных. Всё актуальнее становится проблема принудительного трудоустройства пьющих родителей, не способных содержать своих детей, из-за чего дети при живых родителях оказываются в детских домах.

Участвовавший в работе совета депутат Государственной думы Владимир Новиков отметил, что необходимо подготовить соответствующий пакет документов, с конкретными фактами, чтобы лоббировать такой закон.

В связи с тем, что не так давно ушла из жизни Евгения Ибрагимова, почётный гражданин Артёма, возглавлявшая совет со дня его основания, встал вопрос об избрании нового председателя. Общественность предложила кандидатуру почётного гражданина Владимира Новикова. Однако он, поблагодарив за оказанное доверие, попросил не избирать его в связи с работой в Государственной думе.

После недолгого обсуждения единогласным решением председателем совета избрана Людмила Колпакова, начальник управления образования администрации АГО, заслуженный учитель РФ. Звание почётного гражданина ей было присвоено в 2016 году. Заместителем председателя совета избран Николай Шульженко, директор ПМС-220.