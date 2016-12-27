"Приморским партизанам" отменили оправдательный приговор

Верховный суд РФ отменил оправдательный приговор по делу «приморских партизан». Дело рассмотрит Приморский краевой суд в другом составе, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на ТАСС.

В июле прокуратура обратилась с апелляционным представлением в суд на оправдательный приговор в отношении пятерых «приморских партизан». Тогда в надзорном ведомстве указывали, что в рамках апелляционного обжалования «прокуратура будет настаивать на избрании меры пресечения в виде заключения под стражу двум освобождённым фигурантам дела - Алексею Никитину и Вадиму Ковтуну».

Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало о том, что 20 июля этого года коллегия присяжных Приморского краевого суда оправдала участников группировки по одному эпизоду, а двух обвиняемых освободили прямо в зале суда.

Повторное рассмотрение громкого уголовного дела началось ещё в мае прошлого года. Речь идёт об одном эпизоде – убийстве четырёх человек, которое произошло в Кировском районе Приморья осенью 2009 года. В нём обвиняли практически всех членов группировки – Алексея Никитина, Александра и Вадима Ковтунов, Максима Кириллова и Владимира Илютикова. По мнению гособвинения, «партизаны» совершили данное преступление, чтобы завладеть имуществом и наркотиками, имевшимися у жертв. Сами обвиняемые заявляли о своей непричастности к этому эпизоду. Такое решение приняли 7 из 12 человек. Также, по мнению фигурантов дела, не доказан факт их участия в преступной группе. Вадима Ковтуна и Алексея Никитина, которым вменялся только эпизод с убийством, освободили в зале суда. Ранее первого приговорили к 8 годам и 2 месяцам лишения свободы, второго - к пожизненному заключению.

На вынесение своего решения присяжным понадобилось два дня. 19 июля присяжные получили напутственное слово судьи и удалились для обдумывания вердикта.

Кроме этого, ранее Верховный суд России смягчил наказание для участников группировки. Это произошло после апелляции в Верховном суде, которую подали адвокаты «партизан» и сами обвиняемые. Список эпизодов, обвинение по которым оспаривала защита, был внушительным. Однако суд отменил приговоры только по убийству 2009 года. В результате приговор двоим «партизанам», Алексею Никитину и Вадиму Ковтуну, проходящим исключительно по этому эпизоду, был полностью отменён. Их дела вновь отправились в Приморский краевой суд для рассмотрения по существу. Заседания по их делу долгое время не могли начаться: суду не удавалось сформировать коллегию присяжных.