Сегодня в некоторых районах Владивостока отключат свет и воду

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Коммунальщики назвали адреса
|Фото: innoros.ru
Сегодня, 27 декабря, во Владивостоке пройдут плановые отключения света. Об этом сообщили специалисты МУПВ «Владивостокское предприятие электрических сетей». До 17:00 рабочие проверят коммуникации. В это время жители некоторых домов могут на несколько часов остаться без света.
Плановые отключения пройдут по следующим адресам:
Багратиона, 6;
Бестужева, 15;
Борисенко, 102а, 104;
Вересковая, 9, 11, 15, 17, 29, 46, 50, 54;
Восьмая, 7, 9, 13а, 21, 23, 25, 27;
Дениса Давыдова, 84, 88;
Дубовая, 21, 25, 27, 33;
Енисейская, 4в, 18, 19, 20, 21, 21а, 22, 22а, 23, 23а, 24;
Запорожская, 90;
Калинина, 108, 110, 110а, 116, 159, 161, 163, 165, 167, 173;
Лермонтова, 68, 68а, 68-б, 70, 70а, 72;
Маковского, 114, 114/1, 114а, 116, 118, 118-б, 122, 124, 130, 132, 136;
Нейбута, 27, 41;
Океанский проспект, 37, 39;
Октябрьская, 27, 39;
Очаковская, 5;
Пестеля, 5;
Пихтовая, 21, 21а, 21-б, 26а, 26-б, 26в, 26г, 27, 29, 32, 35;
Русская, 3, 57к, 57л;
Сахалинская, 2а, 4, 4а, 8;
Сосновая, 10, 10а, 10-б;
Станционная, 3;
Фастовская, 33;
Харьковская, 43, 45, 47, 49;
Часовитина, 13, 15, 17, 17а;
Чукотская, 6а.
Кроме этого, на улице Анны Щетининой, 26, 28, 30, 32, 36 и 38 прекратят подачу воды с 9:00 до 19:00. Во время ремонта теплотрассы с 9:00 до 18:00 также не будет холодного водоснабжения у жильцов по адресам: Адмирала Юмашева, 26-40, 26а и 28а.