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Сегодня в некоторых районах Владивостока отключат свет и воду

Сегодня в некоторых районах Владивостока отключат свет и воду
Коммунальщики назвали адреса
сегодня, 08:25
Энергетика | Приморский край
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Фото: innoros.ru

Сегодня, 27 декабря, во Владивостоке пройдут плановые отключения света. Об этом сообщили специалисты МУПВ «Владивостокское предприятие электрических сетей». До 17:00 рабочие проверят коммуникации. В это время жители некоторых домов могут на несколько часов остаться без света.

Плановые отключения пройдут по следующим адресам:

Багратиона, 6;

Бестужева, 15;

Борисенко, 102а, 104;

Вересковая, 9, 11, 15, 17, 29, 46, 50, 54;

Восьмая, 7, 9, 13а, 21, 23, 25, 27;

Дениса Давыдова, 84, 88;

Дубовая, 21, 25, 27, 33;

Енисейская, 4в, 18, 19, 20, 21, 21а, 22, 22а, 23, 23а, 24;

Запорожская, 90;

Калинина, 108, 110, 110а, 116, 159, 161, 163, 165, 167, 173;

Лермонтова, 68, 68а, 68-б, 70, 70а, 72;

Маковского, 114, 114/1, 114а, 116, 118, 118-б, 122, 124, 130, 132, 136;

Нейбута, 27, 41;

Океанский проспект, 37, 39;

Октябрьская, 27, 39;

Очаковская, 5;

Пестеля, 5;

Пихтовая, 21, 21а, 21-б, 26а, 26-б, 26в, 26г, 27, 29, 32, 35;

Русская, 3, 57к, 57л;

Сахалинская, 2а, 4, 4а, 8;

Сосновая, 10, 10а, 10-б;

Станционная, 3;

Фастовская, 33;

Харьковская, 43, 45, 47, 49;

Часовитина, 13, 15, 17, 17а;

Чукотская, 6а.

Кроме этого, на улице Анны Щетининой, 26, 28, 30, 32, 36 и 38 прекратят подачу воды с 9:00 до 19:00. Во время ремонта теплотрассы с 9:00 до 18:00 также не будет холодного водоснабжения у жильцов по адресам: Адмирала Юмашева, 26-40, 26а и 28а.

 
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