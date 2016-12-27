До Нового года синоптики всё-таки обещают Приморью снег

Последний вторник 2016 года будет холодным. Погода в оставшиеся предновогодние дни будет неустойчивой, но вполне характерной для данного времени. Небольшой снег по краю возможен в четверг, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Во вторник, 27 декабря, над Приморьем начнёт расти давление. Холодный воздух распространится на территорию края. В течение дня в крае похолодает и усилится ветер, особенно на побережье. Минувшей ночью столбик термометра опустился до -24 градусов, а сегодня в течение дня остановится на отметках от -3 до -18 на севере. В отдельных районах возможны небольшие осадки. В целом последний вторник 2016 года будет холодным, в некоторых районах с сильным ветром.

В краевом центре сегодня облачно и без осадков. Во Владивостоке тоже похолодает и усилится ветер. Ночью в приморской столице воздух остыл до -15…-17 градусов, а в течение дня повышение температурного фона будет незначительным – всего на 2-4 градуса.

Кроме того, синоптики снова напомнили, что погода последней недели уходящего года в Приморье ожидается неустойчивой, но больших сюрпризов не преподнесёт. В середине недели антициклон обеспечит солнечную погоду без осадков, ветер начнёт ослабевать. Ночью столбик термометра опустится до -20…-27 градусов, а днём остановится на отметках -3…-8, на севере – от -13 до -18 градусов.

В четверг, 29 декабря, на Приморский край сместится атмосферный фронт и вызовет в центральных районах небольшой снег. В регионе потеплеет, ночные температуры воздуха повысятся на 2–10 градусов. Днём при облачной со снегом погоде воздух прогреется незначительно.

В последнюю пятницу 2016 года снег по краю маловероятен. При малооблачной погоде воздух будет интенсивно выхолаживаться. Ночь с четверга на пятницу будет морозной. Днём 30 декабря при небольшой облачности и слабом ветре воздух прогреется до −6...−12, на юге до 0...−5 градусов.