В 44 % аварий на дорогах Приморья пострадали пешеходы

Госавтоинспекция Приморского края перешла на усиленный вариант несения службы в связи со сложной ситуацией на дорогах. В городах и райцентрах проходят массовые профилактические мероприятия.

Пресс-служба краевого управления МВД сообщила: за минувшую неделю более 44 % от общего числа ДТП составили наезды на пешеходов. Такие случаи произошли во Владивостоке, Арсеньеве, Уссурийске, Артёме и нескольких районах - Кавалеровском, Михайловском, Чугуевском. При этом нередко виноваты сами пешеходы: например, РИА «Восток-Медиа» публиковало материал о ночном ДТП с 22-летним парнем, который вопреки правилам дорожного движения шёл спиной к транспортному потоку, то есть в попутном направлении.

По словам автоинспекторов, «безлошадные» приморцы пренебрегают оборудованными пешеходными переходами или идут вдоль проезжей части, хотя рядом есть тротуары в нормальном состоянии. За неделю на пешеходов-нарушителей составили 1061 административный материал по статье 12.29 и 12.30 КоАП РФ, с штрафными санкциями до 1,5 тысяч рублей. Кроме того, полицейские привлекли к административной ответственности 19 пешеходов за отсутствие световозвращающих элементов.

Что касается автовладельцев, которые не пропускают пешеходов на переходах, то за неделю стражи порядка оформили 539 административных материалов по статье 12.18 КоАП РФ. Штраф в таких случаях составляет 1,5 тысячи рублей.