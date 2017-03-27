Из Приморья пытались вывезти орден "Мать-героиня" и другие ценности

Граждане КНР, не раз попадавшиеся на контрабанде тигриных шкур, зубов и прочих частей краснокнижных животных, используют в своих интересах и российские культурные ценности. Так, например, на таможне в Приморском крае задержали китайца с багажом орденов, медалей и личным делом подполковника Советской армии.

Пресс-секретарь Уссурийской таможни Антонина Лочилова рассказала сегодня журналистам: «Произошёл резонансный случай - гражданин КНР пытался переместить 42 награды советских времен. Это 10 орденов Отечественной войны, 9 орденов Красной звезды, орден «Мать-героиня», два ордена «Знак Почета», два ордена Ленина, одну медаль «За отвагу», две медали «За оборону Ленинграда», три - «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», три медали «За военные заслуги», две - «За победу над Японией», две медали «30 лет Советской Армии и Флота», ещё две - «За взятие Кёнигсберга», медаль «20 лет Рабоче-крестьянской Красной армии», знаки «50 лет пребывания в КПСС» и «Енмач», а также удостоверения и орденские книжки к данным наградам и два военных билета».

Кроме всего этого, китаец хотел вывезти за границу России личное дело подполковника Советской армии.

Антонина Лочилова пояснила: «Законодательно разрешается вывозить из Российской Федерации самим награждённым или его наследниками личные награды, на ношение которых имеются орденские книжки или наградные удостоверения».

Ранее сотрудники Уссурийской таможни пресекли также попытку незаконного вывоза 16 старинных монет, отлитых в Китае при династии Северная Сунн в XI веке.

Таможенники напомнили, что за незаконное перемещение культурных ценностей через границу предусмотрена административная ответственность. Причём если экспертиза докажет стоимость ценностей выше 100 тысяч рублей, то по факту контрабанды культурных ценностей стражи порядка возбудят уже не административное, а уголовное дело - по статье 226.1 УК РФ.