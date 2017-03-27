Приморские птичники проверят на предмет здоровья кур

В администрации Приморья состоялось заседание краевой комиссии по чрезвычайным ситуациям под председательством вице-губернатора Евгения Вишнякова. На нём заместитель главы края подчеркнул, что в связи с приграничным положением Приморья необходимо принять особые меры предосторожности по защите приморских предприятий от птичьего гриппа.

В Приморье уже разработан комплекс мероприятий, призванных не допустить птичий грипп на территорию региона. Государственная ветинспекция Приморского края обязана провести проверки птицеводческих предприятий, организаций и частных лиц, занимающихся птицеводством. Также по всему краю будут пресекать попытки несанкционированной торговли живой птицей и яйцами непромышленного производства.

«Руководителям птицеводческих предприятий, частным лицам необходимо усилить контроль за перемещением птицы, ограничить ее выгул, не допускать нахождение диких птиц и безнадзорных животных рядом с птицефабриками, а также в местах хранения и приготовления кормов», – подчеркнул вице-губернатор Евгений Вишняков.

Также на заседании отметили обязательность иммунизации против сезонного гриппа персонала, профессионально контактирующего с птицей в период подготовки к эпидемическому сезону по гриппу и ОРВИ.

По решению краевой комиссии по ЧС главам муниципалитетов рекомендовано проверить наличие дезинфицирующих средств, специального транспорта, а также специальных мест для уничтожения заболевшей птицы.