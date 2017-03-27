Замглавы ФТС России посетил Приморье с рабочим визитом

Заместитель руководителя Федеральной таможенной службы (ФТС) Тимур Максимов ознакомился с работой Дальневосточного таможенного управления. В ходе рабочего визита куратор инициировал ряд совещаний с руководством ДВТУ, встретился с руководством Владивостокского морского торгового порта, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на пресс-службу Дальневосточного таможенного управления.

Кроме посещения профильных локаций, в число которых вошли таможенный пост Аэропорт и Морской порт Владивосток, Тимур Максимов не обошёл стороной и Центр оперативного мониторинга ДВТУ, а во Владивостоке побывал в таможенном Центре электронного декларирования.

Во время работы представитель федерального центра затронул совершенствование технологий таможенного контроля. Обсуждались и методы, способствующие развитию транзитного потенциала Дальнего Востока. С некоторыми приморскими участниками замглавы ФТС оказался солидарен в вопросах оптимизации товарооборота, осуществляемого через порты.

Стоит отметить, свой первый рабочий визит в регион Тимур Игоревич совершил чуть больше чем через 2 недели после назначения на должность. Соответствующее распоряжение 10 марта подписал глава кабинета министров Дмитрий Медведев. До этого назначения Тимур Максимов работал помощником министра финансов РФ.