Представитель Hyatt: мы готовы к диалогу с покупателем отеля на Бурном

Руководство отеля Hyatt готово к диалогу с потенциальными покупателями гостиницы во Владивостоке. Кроме этого вице-президент сети уверен, что у приморского города – большие возможности, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на «Ведомости».

Вице-президент по развитию сети отелей Hyatt International в Европе, Азии и на Ближнем Востоке Такуя Аояма прокомментировал скандальный долгострой во Владивостоке. Господин Аояма рассказал, что делать гостиничному оператору в ситуации, когда стройка его отеля останавливается.

Он объяснил, что в данном конкретном случае сеть не может помочь завершению строительства. «Это зависит от проекта. Например, если кризис мешает реализовать большой проект так, как было задумано, можно уменьшить его, сделать меньше номеров, меньше ресторанов и конференц-залов. Мы будем содействовать девелоперу, будем говорить о том, как сокращать бюджет. Или, например, если некоторые предметы надо импортировать, но не хочется, конечно, мы будем искать других поставщиков. Что касается отеля Hyatt на мысе Бурный во Владивостоке, продажа осуществляется по поручению АО «Наш дом – Приморье». По открытию пока точной информации нет, в данный момент Hyatt не играет активной роли в торгах, но если появится потенциальный покупатель, то будем готовы к диалогу», - пояснил Такуя Аояма.

Помимо этого, он рассказал о планах открыть Regency во Владивостоке. «У Владивостока большие возможности. Когда я начал заниматься этим проектом, тоже шесть лет тому назад, не все мои коллеги были уверены, но для меня это было очевидно: как развиваются азиатские страны, так будет развиваться Владивосток, и так и будет», - добавил Такуя.

Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало о том, что оператор «Наш дом – Приморье» принял решение не проводить аукцион по продаже гостиницы Hyatt на мысе Бурном во Владивостоке. Приказ об отказе от проведения аукциона в электронной форме подписал генеральный директор компании Вадим Кочубей. Однако через какое-то время администрация Приморского края объявила о соглашении с Российским аукционным домом. Некоторые эксперты в Приморье считают, что необходимо отдать Hyatt по бросовой цене либо найти виновных в разбазаривании средств строек, возбудить уголовное дело и заставить их возместить причинённый краю ущерб.

Российский аукционный дом проведёт торги по продаже недостроенного гостиничного комплекса Hyatt на мысе Бурном во Владивостоке 8 июня. Сам аукцион состоится в Москве, на столичной площадке РАДа в Хрустальном переулке. Покупателей будут искать в Китае и странах Азиатско-Тихоокеанского региона.