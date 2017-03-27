Автомобилисты Приморья смогут заменить "права" в филиалах МФЦ

Правительство России сегодня объявило о том, что многофункциональные центры по предоставлению государственных и муниципальных услуг (МФЦ) отныне наделяются полномочиями по замене водительских удостоверений, поступивших из подразделений Госавтоинспекции. Этим сервисом смогут воспользоваться и жители Приморского края, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Сегодня, 27 марта, кабинет министров РФ сообщил о существенных новациях для автомобилистов в сфере госуслуг. До недавнего времени российские водительские удостоверения выдавались только в подразделениях ГИБДД. Сейчас же их можно будет получить в филиалах МФЦ.





Также вносятся изменения, уточняющие вопросы замены российского национального водительского удостоверения до истечения срока его действия. Документом предусмотрено положение, предусматривающее возможность при условии предоставления медицинского заключения получать новое водительское удостоверение сроком на 10 лет. Сейчас в случае если водитель меняет удостоверение до истечения срока документа, первоначально установленный срок изменению не подлежит.

Управление внутренних дел по Приморскому краю сегодня напомнило, что с 1 января 2017 года пользователи Единого портала государственных услуг могут оплачивать государственную пошлину со скидкой 30 % от суммы госпошлины. Нововведение касается и государственных услуг, предоставляемых Госавтоинспекцией.

При личном обращении и подаче заявления на выдачу национального водительского удостоверения заявитель оплачивает 2000 рублей. Для сравнения: при подаче заявления и оплате госпошлины через личный кабинет Единого портала государственных услуг размер госпошлины составит 1400 рублей. Аналогичная система мотивации предусмотрена и по линии регистрационных действий. С начала года возможностью получить государственную услугу со скидкой воспользовались 2211 приморских автомобилистов: 1126 при обращении в экзаменационные подразделения и 1085 – при регистрации автотранспорта.

По данным кураторов "электронного правительства" в регионе - краевого департамента информатизации - автомобильные сервисы на портале госуслуг пользуются повышенной популярностью наряду с оформлением российского и загранпаспорта, ИНН и СНИЛС.