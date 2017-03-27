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На каникулах ДВФУ пригласил в Тихоокеанскую математическую школу

На каникулах ДВФУ пригласил в Тихоокеанскую математическую школу
65 победителей олимпиад до конца недели будут решать задачи
28 минут назад
Первоклассное портфолио | Приморский край
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Фото: dvfu.ru

Сегодня на Русском острове начала свою работу каникулярная образовательная программа для старшеклассников – Тихоокеанская математическая школа. Её организаторами стали Дальневосточный федеральный университет, ДВО РАН и образовательный центр «Сириус». Ранее РИА «Восток-Медиа» рассказывало о недавно начавшемся сотрудничестве Приморья с этим центром в области выявления и поддержки одарённых учеников.

Программа Тихоокеанской математической школы включает занятия по основам теории чисел и теории вероятностей, решению логических, тригонометрических и криптографических задач, лекции и практикумы, образовательные игры, мастер-классы и тренинги. Специально для проведения занятий во Владивосток приехала доцент Инженерной школы  Московского политехнического университета Алла Устиловская. Также с ребятами будут заниматься научные сотрудники Хабаровского отделения Института прикладной математики ДВО РАН Алексей Устинов,  заведующий кафедры информатики, математического и компьютерного моделирования Школы естественных наук ДВФУ Александр Чеботарёв, доцент кафедры алгебры, геометрии и анализа ШЕН ДВФУ Михаил Первухин и другие преподаватели федерального университета. 

Принять участие в образовательной смене школы приглашены 65 учеников 10-х и 11-х классов со всего Приморья, ставшие победителями муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по математике. Свои каникулы они посвятят углублённой предметной подготовке и общению в профессиональной среде. В культурной программе этой недели для них приготовили фильмы про известных математиков, игры «Что? Где? Когда?», различные конкурсы и экскурсии.

Отдельно разработана программа повышения квалификации для учителей математики – на Русский остров съехались 37 педагогов,  чьи выпускники демонстрируют лучшие результаты в ЕГЭ.

Работа Тихоокеанской математической школы должна завершиться конференцией, где старшеклассники представят свои исследования. По словам директора департамента образования и науки Оксаны Мартыненко, школа позволит говорить о масштабном возрождении математического образования высокого уровня в Приморском крае. Согласно концепции развития математического образования в Российской Федерации, принятой в декабре 2013 года, понятие «ребенок, не способный к математике» должно исчезнуть из лексикона учителей, родителей, школьников и общества.

 
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