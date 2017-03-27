Приморскую древесину пустили на палочки для мороженого

В исправительной колонии строгого режима ИК-33 в Приморском крае открылся цех по производству деревянных палочек для мороженого. В настоящий момент там трудятся около 50 осуждённых, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на пресс-службу краевого управления ФСИН России.

Сотрудники ведомства организовали производство палочек для мороженого при поддержке предпринимателей из Китая, с которыми сотрудничают с 2010 года. Инвесторы обеспечили реконструкцию помещений, установку оборудования и обучение осуждённых. За одну рабочую смену цех выпускает 7 тонн продукции. Благодаря открытию нового производства трудоустроены 50 осуждённых.













По мнению сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний, приобретённые навыки пригодятся заключённым и на воле, после выхода из колонии. Это создаёт предпосылки для снижения уровня рецидивной преступности. Также осуждённые имеют возможность оплачивать иски потерпевших.

Как сообщил начальник исправительной колонии № 33 , подполковник внутренней службы Павел Ушаков, никаких сбоев и трудностей в производстве нет. На территории колонии работают 3 технолога из Китая, которые помогают осуждённым.













С этой недели оборудование начнёт действовать в полном объёме. Планируется, что одна смена за 8 часов будет производить почти 7 тонн палочек для мороженого. Деревянная палочка для мороженого пойдет на экспорт в Китай, в то время как палочки для еды колония с 2010 года поставляет в Японию и Корею.

«Технология работы такова: сначала древесина режется на чурки, загружается в бункер на пропарку, с дерева вручную снимают кору, распускают чурку на шпон, подают в рубильный станок и сушат. Затем продукция сортируется на брак и фасуется в мешки. В смену, для производства палочки для мороженого, используется 20 кубов древесины»,- рассказал журналистам Павел Ушаков.

Древесина для производства поступает из разных районов Приморского края - Чугуевского, Дальнегорского и Дальнереченского.













«В первую очередь работой обеспечиваем тех, у кого есть долги перед государством или потерпевшими. Также у заключённых, работающих на производстве, есть перспектива досрочного освобождения», - добавил Ушаков.

Оплата труда зависит от объёма выполненной работы. Заключённые получают около 25 % от общей оплаты труда, а остальные деньги идут в федеральный бюджет.

Исправительная колония ИК-33 находится в Спасском районе Приморского края. Режим содержания – строгий. Виды внебюджетной деятельности: металло- и деревообработка, подсобное хозяйство, стройматериалы, производство теплоэнергии, пищевых палочек, сушка овощей.



