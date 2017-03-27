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Приморскую древесину пустили на палочки для мороженого

Приморскую древесину пустили на палочки для мороженого
Завод в колонии производит 7 тонн продукции за одну смену
полчаса назад
Экономика | Приморский край
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Фото: Пресс-служба ГУФСИН России по Приморскому краю

В исправительной колонии строгого режима ИК-33 в Приморском крае открылся цех по производству деревянных палочек для мороженого. В настоящий момент там трудятся около 50 осуждённых, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на пресс-службу краевого управления ФСИН России.

Сотрудники ведомства организовали производство палочек для мороженого при поддержке предпринимателей из Китая, с которыми сотрудничают с 2010 года. Инвесторы обеспечили реконструкцию помещений, установку оборудования и обучение осуждённых. За одну рабочую смену цех выпускает 7 тонн продукции. Благодаря открытию нового производства трудоустроены 50 осуждённых.


 

 

 

По мнению сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний, приобретённые навыки пригодятся заключённым и на воле, после выхода из колонии. Это создаёт предпосылки для снижения уровня рецидивной преступности. Также осуждённые имеют возможность оплачивать иски потерпевших.  

Как сообщил начальник  исправительной колонии № 33 , подполковник внутренней службы Павел Ушаков,  никаких сбоев и трудностей в производстве нет. На территории колонии работают 3 технолога из Китая, которые помогают осуждённым.


 

 

 

С этой недели оборудование начнёт действовать в полном объёме. Планируется, что одна смена за 8 часов будет производить почти 7 тонн палочек для мороженого. Деревянная палочка для мороженого пойдет на экспорт в Китай, в то время как палочки для еды колония с 2010 года поставляет в Японию и Корею.

«Технология работы такова: сначала древесина режется на чурки,  загружается в бункер на пропарку, с дерева вручную  снимают кору, распускают чурку на шпон, подают в рубильный станок и сушат. Затем продукция сортируется на брак и фасуется в мешки. В смену, для производства палочки для мороженого, используется 20 кубов древесины»,- рассказал журналистам Павел Ушаков. 

Древесина для производства поступает из разных районов Приморского края - Чугуевского, Дальнегорского и Дальнереченского.


 

 

 

«В первую очередь работой обеспечиваем тех, у кого есть долги перед государством или потерпевшими. Также у заключённых, работающих на производстве, есть перспектива досрочного освобождения», - добавил Ушаков.

Оплата труда зависит от объёма выполненной работы. Заключённые получают около 25 % от общей оплаты труда, а  остальные деньги идут в федеральный бюджет.

Исправительная колония ИК-33 находится в Спасском районе Приморского края. Режим содержания – строгий.  Виды внебюджетной деятельности: металло- и деревообработка, подсобное хозяйство,  стройматериалы, производство теплоэнергии, пищевых палочек, сушка овощей.


 
 
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