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Депутаты ЗС Приморья приняли участие в акции "Право на жизнь"

Депутаты ЗС Приморья приняли участие в акции "Право на жизнь"
В помощь больным детям собрано больше 2 миллионов рублей
час назад
Общество | Приморский край
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Фото: zspk.gov.ru

День борьбы с туберкулёзом отметили в Приморье благотворительным вечером «Право на жизнь». Как ранее сообщало РИА «Восток-Медиа», акция прошла в Дальневосточном федеральном университете на острове Русском при поддержке партии «Единая Россия». Активное участие в благотворительном событии приняли депутаты Законодательного собрания.

Это уже третье по счету мероприятие подобного формата. Участие в благотворительном вечере приняли члены фракции «Единая Россия» в Законодательном собрании Приморского края: Юрий Корсаков, Геннадий Лазарев, Игорь Чемерис, Джони Авдои, Евгений Костюков, Константин Богданенко. Оказала помощь через своих представителей в Приморье и член Совета Федерации от ЗС ПК Людмила Талабаева, которая не смогла принять участие в благотворительном вечере лично.


 

Всего поддержать больных детей собралось больше 200 представителей власти, бизнеса, общественных организаций, культуры и медицинских учреждений края. Прошёл благотворительный аукцион, ярмарка детских поделок, «Дерево жизни», уже ставшее одним из символов проекта «Право на жизнь». Всего в ходе благотворительного вечера собрано больше 2 миллионов рублей. На эти деньги планируется приобрести современный физиотерапевтический комплекс.


 

«Все участники благотворительного вечера показали сопричастность к происходящему, – прокомментировал мероприятие Игорь Чемерис, руководитель рабочей группы по подготовке к благотворительному вечеру, председатель комитета по социальной политике и защите прав граждан Законодательного собрания. – С каждым годом таких людей становится всё больше. Потому что они видят результат на примере детских медучреждений, которым была оказана помощь благодаря проекту “Право на жизнь”».


 

 

 
 
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