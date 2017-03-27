Улов приморских рыбаков достиг максимума за 15 лет

С начала текущего года приморские рыбаки значительно увеличили вылов ликвидных пород рыб – сельди, минтая и трески, информирует РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на администрацию Приморского края. Общий объём добычи водных биоресурсов за последние три месяца составил 275 тысяч тонн, что выше уровня 2016 года в аналогичный период на 106 %.

С 1 января по 15 марта текущего года рыбаки Приморья выловили больше 200 тысяч тонн минтая, 4 615 тонн трески. Вылов сельди также значительно увеличился, достигнув пика в 45 815 тонн водных биологических ресурсов.

В администрации края особо отметили рыбный «урожай» прошлого года. Показатель вылова от рыбодобытчиков Приморья достиг исторического максимума за последние 15 лет. Это позволило внести существенный вклад в краевую экономику. Увеличение вылова водных биоресурсов произошло в связи с увеличением квот добычи, а также хорошей организацией промысла, говорится в официальном сообщении.

«Прошлый год, несомненно, был удачный. Но 2017-й предвещает значительные изменения в корреляции со многими, океаническими и экологическими факторами, – прокомментировал итоги Георгий Мартынов, президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья (АРПП) – По счастью, почти все эти изменения положительно скажутся на объёмах добычи рыбы в Дальневосточном бассейне (напомню, что это источник для четверти всех рыбных запасов страны). В перспективе, из-за ожидаемых долгосрочных миграций некоторых пород рыб, мы ожидаем рост добычи приморскими рыбодобывающими предприятиями минимум на треть. Пока ждём подтверждения от научных инстанций, которые вплотную занимаются именно такими вопросами».

По информации АРПП, в нынешнем году, помимо роста улова сельди, минтая и трески, ожидается появление новых, перспективных объектов промысла. Таких, как дальневосточная сардина иваси, которая не наблюдалась в водах Дальневосточного бассейна в крупных объёмах уже десятки лет.

«Я пока воздержусь от каких-либо серьёзных выводов по этому году – лишь 9 апреля подойдёт к концу Охотоморская минтаевая путина по основным промысловым подзонам. Только после этого можно собирать статистику и анализировать результаты, – высказал точку зрения Сергей Суханов, специалист по организации промысла ООО «Интеррыбфлот». – Что касается ожиданий от природных миграций – даже если океан предоставит «рыбный аншлаг» – мы всё равно не сможем выловить больше, чем установлено общим допустимым уловом (ОДУ). Положительную тенденцию я бы ожидал от науки, в части увеличения ОДУ на 2017 год к началу следующей Охотоморской минтаевой путины с 16 октября».

Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало, что по итогам прошлого года Дальневосточный рыбопромысловый бассейн показал положительную динамику и по-прежнему удерживает лидерство в добыче рыбы.