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Жители Находки попросили Путина защитить их от угольной пыли

Жители Находки попросили Путина защитить их от угольной пыли
Несколько десятков горожан вышли на митинг в защиту экологии
только что
Общество | Приморский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа", nhk_off

В минувшее воскресенье жители Находки провели митинг в защиту городской экологии, сообщает РИА «Восток-Медиа». На мероприятии обсудили проблему угольной пыли и строительство нефтеперерабатывающего завода в заливе Восток.

Пока во Владивостоке проходил несанкционированный митинг против коррупции, жители Находки вышли на акцию в защиту городской экологии. Митинг на площади Красных партизан собрал несколько десятков горожан. В повестке мероприятия стояло две серьёзные проблемы: работа открытых угольных терминалов и строительство нефтеперерабатывающего завода.

Проблема загрязнения города угольной пылью стоит в Находке уже давно. Этой зимой, из-за увеличения объёмов перевалки твёрдого топлива, она особенно обострилась. Этим вопросом занялись даже на краевом уровне.  Однако участники акции считают, что реального положения дел в городе власть имущие не знают до сих пор. Своё недовольство на митинге выразил представитель инициативной группы горожан Иван Воробьёв.

«Никто ничего не может с этими терминалами в порту Находки сделать. Городские власти говорят, что береговая зона находится в ведении федералов. Проверки Росприроднадзора ничего не дают. Специалисты, если фиксируют превышение уровня пыли, заявляют: мы не  можем определить, какой именно угольный терминал загрязняет воздух. Знаете, я был на двух заседаниях по данной проблеме, которые проводил Владимир Миклушевский. Ему стивидоры там сказки рассказывали, как они помогают населению, как они внедряют новые технологии. Я считаю, что ему просто надели розовые очки», - обратился он к участникам акции.

О том, чем грозит городу строительство нефтехимического завода на берегу залива «Восток», участникам митинга рассказал поэт Александр Шепицин. «Вопрос о том, строить ли этот завод или нет, обсуждался ещё лет семь назад. Тогда президент Путин, казалось, услышал народ и учёных – завод с перерабатывающей мощностью в 10 миллионов тонн не построили. Теперь же власти собираются строить в три раза более мощное предприятие! Посудите сами – это 50 миллионов тонн выбросов в год. Большую часть времени у нас ветер дует в сторону Находки. Всё это будет опускаться прямо на нас, мы будем этим дышать», - возмутился он.

Александр Шепицин отметил, что экологических проблем в городе и без того слишком много. Поэт рассказал, что из-за угольной пыли его маленькая внучка не может гулять по городу – дышать в Находке попросту нечем. Строительство НПЗ только усугубит положение. В конце мероприятия участники митинга подписали обращение к Владимиру Путину. Они надеются на то, что президент сможет каким-то образом повлиять на ситуацию в Находке.

Вполне возможно, что людей на прошедшем мероприятии могло быть больше. Однако буквально за две недели общественные организации начали «делить» между собой право на митинг. С инициаторами прошедшей акции - общественной организацией «Надежда» - начала соперничать инициативная группа по борьбе с нефтехимическим комплексом. При этом митинг удалось согласовать только «Надежде» - он, собственно, и прошёл на площади Красных Партизан. Вторая группировка общественников планировала провести свой митинг на Центральной площади города. Его чиновники согласовывать отказались. При этом призывы горожан явиться на несанкционированную акцию появлялись в медиа-пространстве до последнего момента. На «нелегальный» митинг никто не пришёл, кроме полицейских. Как сообщают «Новости Находки», ни жители города, ни инициаторы акции на площади не появились.

Всё это запутало многих горожан. Находкинцы остались дома, так и не поняв, что и где будет проходить. Об этом они рассказывали в социальных сетях, узнав, что митинг всё-таки состоялся. «Развели непонятно что – то будет митинг, то его не будет, то он санкционированный, то он несанкционированный. В соцсетях какие-то непонятные призывы, то против угля, то против нефтяного завода… Поэтому от греха подальше на митинг я не пошла», - написала одна из жительниц города в Instagram.

РИА «Восток-Медиа» не раз рассказывало о том, что в Находке обострилась социальная напряжённость из-за ухудшения экологической обстановки. Власти Приморья занялись этой проблемой: компаниям, занимающимся перевалкой угля, вменяется обязанность позаботиться о соблюдении экологических норм и оснастить погрузочные площадки защитными средствами - противопылевыми экранами и водяными пушками. Терминалы порта Находка стали предметом частых проверок. Однако пока принимаемых мер для полного устранения угольной пыли недостаточно. 

 
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