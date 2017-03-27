Во Владивостоке достраивают палаточный корпус нового онкодиспансера

Строительство палаточного корпуса онкологического диспансера во Владивостоке вошло в завершающую фазу. Подрядчик планирует выполнить все работы к концу текущего года.

РИА «Восток-Медиа» ранее рассказывало о строительстве нового краевого онкодиспансера в районе Второй речки. В нём предполагается два корпуса: диагностический и палаточный. В декабре 2016 года контракт с предыдущим подрядчиком был расторгнут из-за несоблюдения графика работ. Месяц назад на объекты пришла другая строительная компания.

Новый подрядчик в первую очередь провёл ревизию всех имеющихся систем и выполнил прокладку электрических сетей. По словам представителя компании Максима Колпакова, сейчас на объекте ведётся монтаж инженерных систем.

«Система электроснабжения готова на 80%. Штукатурные работы ведутся одновременно на трёх этажах, готовимся к монтажу подвальных помещений. Далее предстоит выполнить монтаж лифтового оборудования, это два пассажирских и один грузовой лифты, а также внутреннюю отделку и благоустройство территории. Площадь полов и потолков составляет около четырех тысяч квадратов, площадь стен – 11 тысяч,» - рассказал Максим Колпаков.

Четырёхэтажный палаточный корпус рассчитан на 40 коек, каждая из них будет оснащена отдельным санузлом и душем. На каждом этаже предусмотрен пищеблок. Как сообщает краевая пресс-служба, строительная готовность палаточного корпуса на сегодняшний день составляет около 60%.

В настоящее время на объекте трудятся 60 специалистов, в ближайшее время подрядчик планирует увеличить их количество до 200.

По словам исполняющего обязанности директора департамента градостроительства Максима Веденева, палаточный и лечебно-диагностический корпуса будут сдаваться в комплексе, как единое сооружение в конце нынешнего года. Конкурс на достройку последнего будет объявлен в ближайшее время.