Министр культуры РФ присматривается к фестивалю V-ROX

Сегодня понедельник, 27 марта 2017 года, 13:25
В Находке дальнобойщики протестуют против налогов и ям
В Находке дальнобойщики протестуют против налогов и ям
Новость об аресте гендиректора банка "Приморье" назвали наглым враньём
Новость об аресте гендиректора банка "Приморье" назвали наглым враньём
Приморцев попросили не переходить на летнюю резину
Приморцев попросили не переходить на летнюю резину
В Кировском районе Хабаровска жители не хотят соседствовать с бомжами
В Кировском районе Хабаровска жители не хотят соседствовать с бомжами
Силовики оцепили здание банка "Приморье" во Владивостоке
Силовики оцепили здание банка "Приморье" во Владивостоке
Регионы:


Популярное
вчера, 18:59
Полиция Владивостока провела задержания на митинге против коррупции
вчера, 13:37
В Хабаровске руководителя штаба Навального задержали за час до митинга
вчера, 16:33
В Хабаровске на митинге против коррупции задержали десятки горожан
сегодня, 11:07
Силовики оцепили здание банка "Приморье" во Владивостоке
вчера, 22:15
В Хабаровске УМВД "обнулило" число людей на митинге против коррупции
вчера, 18:47
Смертельное ДТП в Приморье попало на камеру видеонаблюдения
вчера, 21:00
Радимов сравнил футбольное поле во Владивостоке с не поднятой целиной
сегодня, 07:43
15 улиц Владивостока оставят без света
вчера, 16:15
Приморье попало в список самых пьющих регионов России
вчера, 18:30
Во Владивостоке восстановили "Крымский сквер"

Обсуждаемое
вчера, 18:59
42

Полиция Владивостока провела задержания на митинге против коррупции
вчера, 22:15
12

В Хабаровске УМВД "обнулило" число людей на митинге против коррупции
вчера, 16:33
11

В Хабаровске на митинге против коррупции задержали десятки горожан
вчера, 13:37
5

В Хабаровске руководителя штаба Навального задержали за час до митинга
вчера, 18:47
5

Смертельное ДТП в Приморье попало на камеру видеонаблюдения
вчера, 16:15
4

Приморье попало в список самых пьющих регионов России
вчера, 21:00
3

Радимов сравнил футбольное поле во Владивостоке с не поднятой целиной
вчера, 18:30
2

Во Владивостоке восстановили "Крымский сквер"
вчера, 18:54
2

В Хабаровске "СКА-Нефтяник" одержал победу в чемпионате России
вчера, 22:11
2

Победитель фестиваля в Приморье: киберспорт – это не болезнь, а хобби
Народный топ новостей

Гость
Сергей Катырин: мы можем дать бизнесу 800 миллиардов на развитие 06.03.2017
Сергей Катырин: мы можем дать бизнесу 800 миллиардов на развитие
Андрей Мартемьянов: наш девиз — "Если не мы, то кто?" 28.02.2017
Андрей Мартемьянов: наш девиз — "Если не мы, то кто?"

Актуально
Предприниматели стали меньше жаловаться на проверки чиновников 23.03.2017
Предприниматели стали меньше жаловаться на проверки чиновников
Пушкарёва оставили под арестом, несмотря на отсутствие оснований 21.03.2017
Пушкарёва оставили под арестом, несмотря на отсутствие оснований
Сахалинский губернатор отреагировал на задержание своих подчинённых 21.03.2017
Сахалинский губернатор отреагировал на задержание своих подчинённых


Опрос

Кому бы вы присвоили звание «Почётный гражданин Владивостока»?


Вы можете выбрать несколько вариантов ответа

Всего проголосовало: 376



Система Orphus

Министр культуры РФ присматривается к фестивалю V-ROX

Министр культуры РФ присматривается к фестивалю V-ROX
Владимир Мединский обсудил с Ильёй Лагутенко перспективы владивостокского рока
13 минут назад
Культура | Приморский край
Версия для печати
Понравилось: 0

Фото: РИА "Восток-Медиа"

В ходе рабочей встречи министра культуры России Владимира Мединского с лидером группы «Мумий Тролль» Ильёй Лагутенко обсуждались возможные перспективы созданного музыкантом фестиваля-конференции V-ROX, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на пресс-службу Минкультуры РФ.

«Министру было интересно узнать о наших инициативах, связанных с проведением международного фестиваля и творческой конференции современной музыки V-ROX во Владивостоке, которому в этом году исполняется пять лет», – рассказал Илья Лагутенко по итогам встречи.

По словам Лагутенко, фестиваль – главное музыкальное событие лета в дальневосточной столице, место встречи музыкантов и деятелей творческой индустрии стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Не исключено, что Министерство культуры примет участие в дальнейшем развитии фестиваля V-ROX и поспособствует его выходу на новые рубежи.

«Мы обсудили не только пути будущего развития фестиваля и его дальнейшей интеграции в городскую среду свободного порта Владивосток, но и возможные взаимные усилия по продвижению молодой российской сцены в Японии, Китае и других странах Восточной Азии», – сообщил Лагутенко.

В апреле 2017 года культовому альбому «Морская», с которого началась всероссийская, а затем и мировая известность владивостокского коллектива «Мумий Тролль», исполняется 20 лет. Это событие группа отмечает серией концертов в российских городах. Кроме того, Илья Лагутенко сообщил, что в скором будущем может записать совместный альбом с британским музыкантом Брайаном Ферри. Как ранее сообщало РИА «Восток-Медиа», 4 – 6 августа фестиваль V-ROX пройдёт во Владивостоке в пятый раз. Илья Лагутенко пообещал горожанам и гостям «морские сюрпризы», а также расширение фестивальной географии.

 
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 902 554 54 54
 

Комментарии


Ваше сообщение:
Введите код с картинки:   
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.


Lentainform

Новости по теме

© 2001–2017 ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
Региональное информационное агентство "Восток-Медиа"
Редакция в Приморском крае: 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 30, 10 этаж. Тел.: +7 (423) 260-61-97, e-mail: agency@vostokmedia.com
Редакция в Хабаровском крае: 680063, г. Хабаровск, ул. П. Комарова, 3а, офис 403. Тел.: +7 (4212) 45-30-53, e-mail: habnews@vostokmedia.com
Рекламный отдел: +7 (423) 260-61-99, e-mail: info@vostokmedia.com, reklama@vostokmedia.com

Свидетельства о регистрации средств массовой информации:
ИА «Восток-Медиа» - ИА № ФС77-52802 от 08.02.2013 г., выдано Роскомнадзором.
Сетевое издание «Восток-Медиа» - Эл № ФС77-61690 от 01.05.2015 г., выдано Роскомнадзором.

Рейтинг@Mail.ru