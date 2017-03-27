Детский театр "Абажур" из Находки блеснул на конкурсе "Точка опоры"

Сегодня, в Международный день театра, начинающие актёры из Находки принимают поздравления с первыми достижениями: они успешно выступили на всероссийском конкурсе «Точка опоры», победив сразу в нескольких номинациях. Этот фестиваль-конкурс проходил во Владивостоке с 23 по 25 марта на сцене Дома культуры железнодорожников.

Театр художественного слова и миниатюр «Абажур» появился в Находке три месяца назад. Выступление на конкурсе во Владивостоке стало для них первым серьёзным выходом на большую сцену.

«Наши актеры приняли участие в трёх номинациях в нескольких возрастных группах. В номинации «Художественное чтение» среди 10-13-летних исполнителей своим талантом покорила членов жюри Мария Нарута, которая показала фрагмент произведения Надежды Тэффи «Приготовишка». Участницы «Абажура» старшей возрастной категории в номинации «Театральное пространство» завоевали дипломы второй и третьей степени. Они показали инсценировки по рассказам Тэффи «Покаянное» и «Раскаявшаяся судьба». В номинации «Художественное чтение, первые шаги, малая форма», дипломы первой степени завоевали самые юные участники театра Антонина Петрова, Злата Шульмина, Лада Амелина, Вениамин Белов, Милана Тюкавкина, Дарина Балуева, Полина Мельник. Это был дебют нашего молодого коллектива и дебют очень удачный», — cообщила журналисту РИА «Восток- Медиа» художественный руководитель театра художественного слова и миниатюр «Абажур» Галина Воронина.