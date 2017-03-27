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Музей ВГУЭС представит "Прелесть японской провинции"

Музей ВГУЭС представит "Прелесть японской провинции"
Персональная фотовыставка Вячеслава Фурашова предваряет Год Японии в России
полчаса назад
Идём в музей | Приморский край
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Фото: Вячеслав Фурашов, предоставлено музеем ВГУЭС

Музейно-выставочный комплекс ВГУЭС готовит к открытию новую выставку под названием «Прелесть японской провинции». Она откроется 4 апреля в музейных залах по адресу: улица Гоголя, 39 и продлится всего неделю – до 12 апреля.

Как рассказала корреспонденту РИА «Восток-Медиа» директор музея Надежда Сухарева, фотовыставка  станет одним из первых больших культурных событий, предваряющих проведение Года Японии в России. Основу экспозиции составляет серия фотографий, показывающих места, до сих пор не слишком знакомые россиянам, но популярные среди японцев. Вячеслав Фурашов запечатлел фрагменты маршрута японского внутреннего туризма  Токио – Канадзава – Сиракава – Такаяма,  японской «глубинки», бережно сохраняемой в этой высокотехнологичной стране. На крупноформатных листах зрители увидят девушек в традиционных кимоно, рикш на узких улочках, дома возле рисовых полей. Контрастом идиллическим сельским пейзажам выступают урбанизированные виды японской столицы.

Владивостокский фотограф Вячеслав Фурашов применил в создании серии о японской провинции особую обработку снимков – они стилизованы под массовую фотоплёнку «Фуджиколор», популярную в 80-е годы среди японских туристов. По мнению Вячеслава, этот ход помогает передать связь времён.  

На выставке предполагается селфи-зона, где посетители могут сфотографироваться на фоне небоскребов Токио, деревни Сиракава-го, старых торговых улочек города Такаяма и поставить на фото соответствующий хештег — #явтокио и #явяпонии.

Вход на выставку бесплатный, однако для посещения выставочных залов на входе в университет посетителям понадобится предъявить документ для получения разового пропуска. Такие меры безопасности введены сегодня практически во всех учебных заведениях Приморья. 


 
 
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