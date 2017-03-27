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Лазовский перевал в Приморье засыпало снегом

Лазовский перевал в Приморье засыпало снегом
Среди автомобилистов он считается аномальной зоной
полчаса назад
Погода | Приморский край
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Фото: instagram.com

Лазовский перевал в Приморье завалило снегом. В минувшее воскресенье автомобилисты жаловались на непроходимость дороги, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Пока в большинстве районов Приморского края царствовала тёплая погода с плюсовой температурой, на Лазовский перевал обрушился настоящий снежный циклон. Огромное количество снега, неожиданно выпавшее в самом конце марта, крайне удивило проезжающих по этому участку автомобилистов.

В социальных сетях появилась видеозапись и несколько снимков с проблемного участка дороги.

«Лазовский перевал, 26 марта. Ползём, как черепахи, дворники забиваются, дорогу практически не видно. Снег идёт очень сильный», - написали очевидцы мартовской метели.

Среди автомобилистов этот участок всегда имел плохую славу. Многие и в обычное время с трудом проезжают по нему, а в условиях непогоды сложность преодоления дороги увеличивается в разы.

«Этого не может быть», «Красота», «Там постоянно так», «Мы с трудом там проехали, спускаться было некомфортно, машину несло», «Перевал итак не из простых, там и по лету подниматься сложно, а по снегу так вообще не айс», «Там так до июля всегда, аномальная зона, перевал Дятлова, сами понимаете», - поделились участники обсуждения.

Между тем, по прогнозу синоптиков, вся предстоящая неделя в крае будет дождливой - последние дни марта принесут в край осадки и тепло. 

 
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